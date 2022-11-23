洗衫｜冬日天陰陰　衣物有異味？4招防潮抗菌　拱型晾衫法更快乾

面對每天的陰雨綿綿，不只心情變得憂鬱，感覺每天曬得衣服也要發霉了，甚至還出現了不好的氣味，以下我們精選四招居家曬衣秘訣全公開，一次學起來，讓心愛寶貝每天都可以穿上鬆鬆軟軟又香香的衣服。



天氣的關係，是不是感覺最近衣物總是曬不乾，對於每天都要洗衣服的媽媽來說，可真是困擾極了，不是擔心衣服曬不乾，不然就是感覺衣物有異味，甚至是一旦滋生細菌，更是不得了啊。

這個時候不妨聰明來曬衣，從清洗、烘脫到曬衣技巧，每日穿著衣物的首要任務，就是無論如何都要保持舒適。以下四招超強曬衣技巧，讓衣物「速乾」、「防潮」又「抗菌」，冬天再也不怕曬不乾，有異味了。

冬天洗衫、晾衫要有技巧，才能保證衣物乾爽清新：（按圖了解）

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技巧1：髒污徹底洗乾淨，不再有怪味

很多人就是害怕衣服晾乾後，隱約飄散出的那股酸酸「氣味」。

為什麼明明衣服洗好晾乾，卻有一股讓人不舒服的味道？原因就在於衣服沒有徹底的洗乾淨，殘留著污垢加上雨季的潮濕，讓細菌孳生的機會增加產生異味。

另外，一個讓人意想不到的「衣物柔軟劑」，原本是為了讓衣物變香、變柔軟而添加的，但太多的柔軟劑會導致衣服無法在特定的水量中清潔乾淨，而殘留的柔軟劑在衣物上聚集滋生細菌。

技巧2：利用「長→短→長」拱型晾衣，衣服更快乾

雨季該怎麼有效縮短衣物乾燥時間呢？

也是很多家政婦的困擾，其實透過簡單的吊掛排列順序，就能至少縮短 30 分鐘以上的乾燥時間！

首先，在晾衣服時，按照衣服長短來吊掛，不是由長到短，而是利用「長→短→長」拱型晾衣的順序，呈現像拱型一樣的形狀。透過中間短衣服所留的下方空間，空氣經過時會從預留的空間產生上升氣流，穿過衣服間的空隙，把水分帶走，讓衣物縮短乾燥時間。

如果想再加速衣物的乾燥時間，可在衣物下方放置除濕機或是報紙，讓除濕機的空氣直接對準著衣物，或者是將衣物掛至有乾燥機的浴室也能加速衣服乾燥。

技巧3：厚衣物直接掛起來，減少濕氣與霉味

濕冷時所穿著的外衣、外套、厚衣物等洗後較難乾燥的衣物，如果沒有立即清洗的需求，可以先掛起來並使用衣物清新噴霧來除去異味，建議選擇有抗菌效果的衣物噴霧，更能有效防止衣物產生霉味。

技巧4：烘衣球讓衣服加速乾燥

就算家裡有烘衣機的人，遇到連日下雨，居然連用完烘衣機，衣服摸起來還是有點濕濕的呢！

其實只要放入烘衣球，就可以有效減少烘衣時間，而且除去衣物靜電，讓衣物更加蓬鬆柔軟，重點是它非常環保能重複使用呢！

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第1至8招



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第9至16招



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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：超強曬衣4招：速乾防潮又抗菌！冬天再也不怕衣物曬不乾】