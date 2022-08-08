落雨使乜驚喎！淘寶平價防水鞋套 港媽：唔會跣腳係重點！

天氣近來不穩定，連日大驟雨之外，颱風消息更是接二連三！對於上班、上學一族就頭痛非常，既趕時間又怕鞋子弄濕！相信不少人都會選擇水鞋，免弄濕雙腳，不過水鞋當然未及波鞋等舒服，所以有不少人都會選擇鞋套於雨天使用。近日有網民在網上Facebook群組分享一款「雨天神器」，就是來自淘寶的防水鞋套，她更大讚防滑又容易穿脫，網民反應兩極，一邊說是實用非常，另一邊就說都是水鞋直接簡單。



上周二（2日）有一名網民在Facebook群組「淘寶開心share」發文分享最近的戰利品，就是於淘寶網以$27購入的防水鞋套，大讚容易穿脫又不跣腳，帖文更附上購買連結。據網頁介紹，防水鞋套防滑耐磨，而且不是直接套上，反而是設有扇形皺褶開口方便穿脫。而事主更建議買大一個碼，避免太窄而無法穿上。

淘寶開心share 截圖

網民意見兩極

其帖文一出引起討論，部份網民認為值得一試，而且下雨天不想著水鞋，不斷有人問用後感、價錢等問題，更是指「好FIT喎」、「幾靚喎」。另一邊網民認為防水鞋套有點麻煩，例如「著完處理好麻煩，裡面污糟，外面又污糟」、「著完一次仲要？」，他們更指為何不直接穿水鞋解決問題。

淘寶多款鞋套及水鞋