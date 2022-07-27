港媽淘寶木炭燒鴨吊爐自製各式燒味　網民大讚高手在民間

不少人都喜歡網購，可以在各個平台發掘平時不會留意的東西。早前就有位港媽於淘寶購買了一部木炭燒鴨吊爐，並分享多張成品照，燒味賣相吸引，似足燒味店剛燒好端出的食物！



用燒鴨吊爐自製各式燒味

港媽早前曾於社交平台群組「淘寶開心Share」分享，指自己於淘寶買了一部「不銹鋼木炭燒鴨吊爐」，在家中自製各式燒味，包括燒鵝、乳豬及叉燒等。她以$448元人民幣（約$540）入手燒鴨吊爐，連運費大約港幣$1000。

烤煮食材有秘訣

相中可見她掛起食材風乾，似模似樣非常專業，用烤爐烹調的燒鵝紅潤油亮，媲美餐廳之作！她回覆記者查詢時分享，他們是到燒味批發購買食材烹調，所以色澤較佳。她亦提醒一開始使用時要注意溫度，初次使用可能較難成功，但熟能生巧也算易上手。烤爐運作溫度較高，也會釋出香氣，需要在通風良好的地方使用。

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網民直指「好癲」想幫襯

帖文引起網民關注，有不少人都認為「好癲」，同時也很欣賞這位網民：「真係好癲，但好正」、「玩到咁大」、「使唔使咁專業呀？」、「高手在民間」；更有多位網民留言「落單」：「有無得外賣1隻」、「你住邊頭？不如我同你買乳豬燒鵝啦！」。

這位女網民更指自己經常接待不同朋友來家中聚會吃飯，也喜歡嘗試千奇百怪的事物，因此買了不同設備來研究使用。如果大家有挑戰精神，想嘗試不同的煮食方法又有足夠空間，不妨買回家研究！