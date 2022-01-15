愛情｜維持一段良好婚姻除了要真心誠意 還有3個要素影響關係...

無論結婚與否，「如何長久維持一段情感關係」相信一直以來都是很多在親密關係當中的人所在意的問題！然而，究竟有甚麼「關鍵因素」可以用來揣度一段感情是否會幸福長久、不離不棄呢？耗費許多光陰年載，在離婚預測和婚姻穩定性方面進行了長達 40 年研究的美國心理學家 John Gottman（約翰 · 高特曼）肯定地表示：「當然有！」



根據國外媒體網站《TIME》、《psychologytoday》、《psychologytoday.com》的報導，經過了漫長歲月十多年的數據分析，美國心理學家 John Gottman（約翰 · 高特曼）與他的太太 Julie Schwartz Gottman（茱莉 · 高特曼）發現了一個關鍵因素、足以決定一段婚姻會成功或是失敗：那就是，當一對伴侶在接受訪問時，彼此互動的表現積極還是消極？

無論談話內容是甚麼，談話過程中的「反饋」是無法騙人的。John Gottman 發現當在談論他們的情感關係時，展現出以下四種特質的伴侶，最有可能擁有幸福婚姻喲，一起來看看你與最愛的他有沒有符合吧！

婚姻幸福長久的4個特質（按圖了解！）

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1. 自然而然展現的熱情態度

在交談過程，關係長久的伴侶會生動且鮮明地描述了他們過去一起經歷的回憶，而不是含糊地或籠統地（甚至無法回憶起細節）；他們非常樂於談論及展現彼此的親密關係，也對此充滿活力；而不是對於喚起回憶這件事感到興趣缺缺。

2. 將困難時刻正面看待

在親密的情感關係中，我們必定會經歷過一些艱難時刻，但我們一定會為「撐過來」而感到自豪！感情親密的伴侶不會去強調那段黑暗的時光有多痛苦、困難，而是着重於彼此如何共同攜手度過。

在《TIME》時代雜誌的一篇報導中，也提到一項研究：在向 52 對伴侶進行訪談與分析後，華盛頓大學的心理學家Lynn Katz（金 · 伯曼）、John Gottman（約翰 · 高特曼）和Lynn Katz（林恩 · 卡茲）發現，只要查看夫婦如何談論自己的過去，就可以預見他們的未來！也就是說，從配偶描述過去回憶的方式，來推理他們是否會在未來三年內離婚，準確率高達 94％。

那麼，完滿的伴侶和不太融洽的伴侶所講述的故事有何不同？事實上，差別並不是在於「內容本身」，因為每對伴侶都會經歷過艱難的時刻。然而，能走得長久的親密夥伴會用另一個角度去思考，去美化那些艱難時刻。

舉個例子，不太幸福的夫妻會這樣說：「我們吵架了，太可怕了。實際上，我的伴侶超難搞。」 幸福的夫妻則是：「我們吵架了，太可怕了。但我們已經解決了，現在我們比以往任何時候都更好。」

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三、雙方真心誠意視彼此為一體的

情感關係長久的伴侶，會強調彼此之間的良好交流以及合作無間。這些伴侶使用「我們」、「我們的」來代替「我」、「我的」，誠心誠意的視彼此為一體。

美國康乃狄克學院心理學教授 Jefferson Singer（傑佛遜 · 辛格）也這麼表示，當一對伴侶使用「我們」作為主語詞，是建立於彼此的信任基礎上，其中包含了了 7 種因素：「安全感（Security）、同理心（Empathy）、尊重（Respect）、接納（Acceptance）、快樂（Pleasure）、幽默（Humor）、共同願景（Shared Meaning and Vision）。」

「安全感」意味着彼此都將這段感情視為生命中非常重要的一塊，他們知道對方是全心全意投入這段戀情；「同理心」使我們可以跳脫自己的成見及眼界，去感受對方的悲傷及愉悅；而若雙方都感受到被「尊重」，這份同理心便能持久；「接納」指的是兩人都願意將自己脆弱的那面展現給對方，並樂於接納彼此；當然，這段關係將帶來「快樂」，他們分享彼此的「幽默」並且一起開懷大笑。 最後，「我們」是要建立在「共同願景」之上。無論是共組家庭、建立一個家園或是共同打拼事業，有了相同的目標，彼此的聯繫感與信任便會更加鞏固呢。

四、發自內心的讚賞與佩服

關係穩定而長久的伴侶，無論是否透過口頭表達，兩人都自然而然地表現出了如溫暖、幽默、喜愛等正向情感。他們會強調彼此之間的美好時光，也會不吝嗇地稱讚自己的伴侶。

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你知道嗎？學會正確的處理消極情緒，決定了你的愛情品質

當我們遇到負面情緒時，會因為害怕被他人看到，而把它們壓抑在潛意識裏。

隨着時間推移，很多無法自行消化的壞情緒不斷在我們的內在堆積，所背負的痛苦也會不斷增加。這使得當我們在面對親密關係時，也會一次次地採取同樣的隔離方式：迴避、拒絕、否認、指責、刪除、封鎖、隱藏對方的聯繫方式，但最後的結果是，這些方式壓抑了溝通表達，並不是關係的終結。你一直在麻痺自己的感覺，漸漸的，一次次降低了對負面情緒的承受度，你便感受不到關係中的美好。

因此，我們選擇使用的口語詞彙很重要，語氣很重要，甚至臉部表情也很重要，千萬別讓消極情緒侵蝕我們所重視的這段關係。當然事實是，我們都會犯錯，也有溝通不順利的時候；在這個時候，我們便要嘗試去「修補」。一段幸福的關係並不是沒有磨擦或是爭吵，而是彼此懂得在事情發生後立即地「維修」，積極地去解決問題，重拾交往的快樂。

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