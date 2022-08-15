三年級女兒想自殺　媽媽幾句話溫柔回應令孩子感動大哭

如果孩子有自殺念頭，家長應如何應對，應說甚麼開解小孩？日前台灣有位母親在討論區發文，向網民分享開導女兒的經歷並尋求建議。她指女兒因與同學吵架而心情低落，甚至有輕生念頭，她用幾句話溫柔地回應女兒，讓孩子不禁感動落淚。



有位母親在「Dcard」討論區發文，題為「國升三女兒想自殺」，她表示有天三年級的女兒向她大吐苦水：「我不想去上學、我想在家裡廢、我想自殺、我唸書不開心、我好胖、我腿粗、我好醜…」。

（Dcard討論區截圖）

事主聽到孩子如此絕望，便溫柔地開導她，沒有否定她的感受，更鼓勵她用不同角度思考：「可以不上學；妳要想好妳要做甚麼事、在家裡廢也可以；妳可能會沒有同學朋友因為大家都在上課、要自殺可以但是會很痛；妳以為自殺是解脫其實是慢慢感受生命流失的恐懼、唸書不開心那就去找開心的唸吧、外表的不完美每個人都會經歷過；做妳覺的讓妳變美的事吧。」

事主溫柔開解女兒。（photoAC）

女兒也漸漸向母親分享現時面對的問題，原來她與要好的同學鬧翻了，因此心情低落，無心學習，也萌生轉學、轉班的念頭。母親指成績只是其次，她最重視的是女兒是否開心正面，更表示：「我們都在妳身邊也都支持，給妳的意見自己想通才是最重要的。」

女兒聽到母親一直支持自己，不禁感動落淚，邊抱著母親邊哭，更喊著： 「媽咪我愛妳」。事主指自己當時也熱淚盈框，差點哭了出來：「我只能陪伴著女兒，當她這些負面的想法再出現，再安撫她」。

不少網民都分享自己的經歷，更大讚事主是位好媽媽：「我覺得孩子願意告訴你這些代表你是成功的媽媽！希望我女兒以後也可以跟我分享她遇到的挫折」、「有你這樣的媽媽他很幸福！」、「女兒願意跟你說，真的是很信任你」。

開解受情緒困擾人士的說話技巧

聖公會聖匠堂安寧服務部曾舉辦大型生死教育活動「DEAtHFEST」，分享了以下幾個開解受情緒困擾人士的說話技巧，家長可多加參考。

1.如果對方表示「我想死」，切忌將對方的感受與自己作比較，應接受自己不會完全明白對方，最重要的是願意一起面對。

不應說：「我仲辛苦過你，係都我死先啦」

可以說：「雖然我未完全明白你，但我願意陪你一齊面對」

2. 切忌低估對方的感受，應注意對方的情緒變化。

不應說：「你成日都係咁講㗎啦」

可以說：「最近都見你愁眉苦面，有嘢困擾緊你嗎？」

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