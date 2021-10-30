學童自殺│心理學家提醒家長注意孩子4個行為　可能是自殺警號

在我們討論學童自殺之前，我們必須明白，自殺是可以預防的。全球及本地的研究發現，自殺行為是一個複雜的現象，受錯綜複雜的因素影響。要預防年輕人自殺，社會不同界別必須齊心協力，致力與年輕人建立聯繫，築起安全網，為他們提供支援。

【作者：臨床心理學家劉可欣博士】



跟據香港大學防止自殺研究中心九月公佈最新自殺數據，2020年香港標準化自殺率估測為9.1（即每十萬人有9.1人自殺），是近九年新低。惟15歲或以下少年自殺率，由2019年的0.7，升至2020年的1.3，即每十萬人有1.3人自殺，升幅近一倍。15至24歲的女性自殺率，亦由2019年的4大幅升至2020年的6.1。

早於2016年，防止學生自殺委員會（2016）指出，學生的自殺行為是由多項互相影響的因 素造成，這些因素包括：精神健康問題、心理因素、家庭關係和適應問題、朋輩關係問題、學校適應問題及學業壓力。當然，近年疫情下停課影響學生社交，低年級及基層學生尤其嚴重；而移民潮下，年輕人須面臨離別朋友、更換老師等，易有壓力及情緒困擾。另外，社交媒體上被廣為流傳討論而產生的「傳染效應」也可能是原因之一。

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一般來說，自殺者會有一些暗示的「求救行為」，家長及老師可多加留意。



1. 自傷行為：如做一些危險的行為、以利器自傷等的自殺傾向。

2. 把珍貴的東西送人：如果沒有理由的將一些珍而重之的玩具、模擬、獎牌或其他在他們眼中十分珍貴的物品送人的話，他們可能就是在傳送自殺訊息。

3. 生活習慣的改變：一般狀況是失眠、精神倦怠、食慾不振、離群和生活作息變差，都是我們需多留意的。

4. 提及求死的想法：討論他人的自殺方法，以及死後的世界，以暗示有求死想法或做自殺的計畫。家長及老師可以直接問「你想自殺嗎？」以了解他們痛關自殺的想法、企圖及計劃等問題； 越了解當事人的情況，越能協助預防行為的發生。

當家長或老師遇到情緒低落的學童時，可以



1. 傾聽與適度的回應

請先不要向他們宣揚「比你慘的人很多，你應該感恩自己現有的東西」的道理，這些評論只會雪上加霜，讓他們覺得自己的痛不被重視。另外，處於沮喪狀態的人，最需要的是別人聆聽他的痛，並且能夠懂他的痛。當你傾聽時，別急於給予任何建議或引導，重要的是允許他們表達感緒，並接納他們的情緒；先讓他們覺得你是可以信任的人，他們才會願意聆聽你的意見。

2. 不要以自己的準則定抱怨或煩惱的輕重

認真地看待每個抱怨或煩惱，並且正視他們的感受。 或許他們遇到的問題在你眼中是「小事一宗」，但是事情的大小及所牽動的情緒是主觀的，對你而言的小事，對他們來說可能是重大的打擊及傷痛。你可以先試著從他們的角度來理解他們為何感到如此痛苦。理解他們的痛苦，並不代表同意他的觀點。因為自殺者的認知會因情緒影響而變得歪曲，而有「絕對化」，例如「我做任何事都不會成功」；或「概括化」，「因為我成績差，別人都不願跟我做朋友」的情況。因此，我們並不需要同意這些悲觀的看法，但先去理解他們的痛苦。

求助機構和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288

香港催眠輔導中心 臨床心理學家劉可欣博士

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