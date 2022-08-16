搜救隊警員憶述日本123號機空難　飛機殘骸尋獲三孩之父遺書

1985年8月12日，日本航空123號班機在群馬縣山區附近墜毀，當時預定從東京羽田機場，飛往大阪伊丹機場，飛機內共有509名乘客和15名機組成員，最後只有4人生還。當時身為搜救隊警員的飯塚訓近日在日本媒體分享當時的搜救狀況，讓大眾從第一身角度了解這場事故。



屍橫遍野場面震撼

飯塚訓在日本媒體「現代ビジネス」撰文回顧這場空難的搜救經歷。當時飛機在偏遠的山區墜毀，屍體散落在陡峭的山坡上，増加了搜索難度。周圍的樹木被齊腰折斷，飛機殘骸也被燒毀，到處滿布著殘缺不全的屍體、毛髮、肉塊等，甚至連樹幹上也掛著遇難者的衣服和殘肢，場面慘不忍睹。由於意外規模龐大，因此動員了逾1500名警察、醫生、護士救災。

飯塚訓當時主要負責確認屍體的身份，要將遇難者的遺體送到體育館驗屍。由於那時天氣酷熱，不少屍體都長滿了蛆，很快就腐爛，部份遺體更在一周內腐化得只剩骸骨，增加了辨認屍體的難度，最後520名死者中只能辨認出幾十人的身份。

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三孩之父寫下7頁遺書內容心酸

警察在搜救過程中發現了多封遺書，其中一封字跡潦草，是來自神奈川縣52歲的河口博次在飛機失控時，知道劫數難逃而寫下的7頁親筆信，囑子女和妻子要互相照顧，內容令人心酸。他的家人在空難後一直珍藏這封遺書。

「真理子、津慶、知代子，請你們好好照顧媽媽。爸爸真的很抱歉，沒辦法再繼續照顧你們。不知道是甚麼原因，已經過了五分鐘，我以後再也不想搭飛機了。神啊請幫助我吧，沒想到昨天跟大家吃的晚餐竟然是最後一餐。不知為甚麼飛機似乎爆炸了，有煙冒出來，飛機也開始下墜，不知道會發生甚麼事，真想緊緊地抱著你們。媽媽，真的很抱歉，再見了，孩子就拜託你了。現在是六時半，飛機開始迴旋並急速下墜。我至今為止的人生真的很幸福，感謝你們。」



河口博次（52歲）



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