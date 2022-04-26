【獨居女生/暴斃/孤獨死/孤獨死年輕化/遺物整理師】韓國一名獨居女生突然在家離世，3日後才被發現，雖然看似積極生活，其實經濟狀況差得連遺書都印不出來，透過遺物整理師執拾才揭開這社會悲劇。



《小偷家族》劇照

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根據韓國TBS《민생연구소》報導，一名28歲獨居女生金智恩（化名）被發現在家暴斃，近年當地經濟差，出現孤獨死年輕化的現象，不過負責整理遺物的專家就發現智恩和一般年輕人孤獨死的情況似乎不太相同，更揭開背後悲傷的故事。

孤獨死的人內心消極，任由自己住在垃圾屋，智恩卻相反 / TBS《민생연구소》

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遺物整理師朴世煥和李昌浩指出，孤獨死的人內心消極，很多人都會任由自己住在垃圾屋，家中擺設通常較陰沉，但智恩卻相反：「她去世後3天才被發現，不過家裡完全不混亂。廚房像很快會回來煮飯一樣整齊，雪櫃也充滿食材。」而且智恩還同時當售貨員及醫院助理，相當積極地生活，似乎沒有任何先兆。

雪櫃充滿食材，不似對人生失去希望 / TBS《민생연구소》

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直至兩人入睡房執拾遺物，發現智恩床頭邊的相架：「智恩媽媽在1年前去世，相片是喪禮時的遺照，而她就是在媽媽的照片旁離世。」原來唯一親人去世令智恩失去生存動力，失去媽媽後她也難以支撐經濟開支，就連遺書都印不出來。

智恩在媽媽的遺照旁離世 / TBS《민생연구소》

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朴世煥表示：「智恩在電腦打了一段文字，但有半張紙都印不出內容，因為打印機沒有墨，早在兩年前機內的墨水已開始變乾了。」信箱亦剩下一堆未看的信件，而最後一封信是欠租通知。

網民聽到智恩的故事都表示唏噓，想像不到父母突然去世，政府又支援不足的話，年紀尚輕的自己會有多徬徨。你又怎麼看呢？留言說說看法吧！

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