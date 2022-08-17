小朋友即將升讀小一 媽媽網上問：畀佢用咩消毒廁板方便易用啲？

小朋友即將升讀小一，相信也需要面對多種自理能力挑戰。正值疫情，媽媽也想小朋友如廁時注意衛生，免得感染細菌。有位媽媽在網上群組發文「小朋友準備升小一，請問有無消毒廁板嘅嘢可介紹？就咁用消毒濕紙巾就可以？」，獲得其他媽媽回覆並建議某些做法。



小朋友上學如廁時，如何做好清潔步驟？相信各位媽媽就此也有些煩惱，有些媽媽建議購買相關防疫產品，更要反覆跟小朋友練習正確步驟。

有媽媽建議：「我教小朋友用濕紙巾抹咗一次，再加墊，要同佢不停練習」，而墊不能是膠製那種，反而是較薄身可以沖廁的；亦有人說消毒噴霧，不過媽媽擔心小朋友使用不慎，會噴到自己。另外，更有媽媽說「用消毒濕紙巾，再加教佢用無影櫈，無得消毒就要無影櫈」！最後，有媽媽提議可選購可沖廁的濕廁巾，讓小朋友擦拭私處，乾淨衛生。

如廁消毒方法



1. 其實市面上有多款濕廁紙，比起乾紙巾更容易清潔屁股，使用時亦比較舒適。不過要留意一點，部份濕廁巾未必能夠沖入廁所，或會造成淤塞。

2. 消毒廁板後再鋪上紙墊，但要選用薄身的紙墊，同時能沖到廁所的。



3. 如果小朋友身高足夠，可改教「無影櫈」 ，避免叫他們站上坐廁上，降低危險性。

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