港產乳癌康復者胸圍獲日內瓦發明展金獎　成本僅歐美產品十分一

撰文：黃金棋
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2019年本港新增乳癌確診個案達4,761宗，不過市面上義乳產品大多根據西方人體重及身型製成。香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）研發首個港產乳癌康復者胸圍，成本為歐美同類胸圍的十分一。該胸圍以三維人體掃瞄技術為康復者度身訂造，團隊希望可讓康復者重拾自信，而更舒適的胸圍亦可加速復原。
該胸圍在2022日內瓦國際發明展中獲得金獎，而一同獲金獎的包括三維針織打印技術，以及將舊皮革再造成全新再生皮革產品。

HKRITA共有九項所研發的技術及產品參加2022日內瓦國際發明展，當中有三項獲得金獎，而其餘則獲銀獎。金獎產品包括乳癌康復者胸圍，研發團發之一的HKRITA總監（項目發展）姚磊指，本港市面上義乳產品大多根據西方人體重及身型製成，乳癌康復者往往難以購買到合身的義乳。團隊與乳癌患者社企合作，調查本港乳癌康復者需要。

姚磊希望該胸圍可讓康復者重拾自信，而更舒適的胸圍亦可加速復原。（黃金棋攝）

姚磊表示，該復康胸圍根據患者的康復年期、體態及年紀等度身訂造，會先為康復者進行三維人體掃瞄及乳房密度測試，了解傷口凹凸程度，再以3D打印技術製作胸墊。

該胸圍不易移位，亦能平衡左右乳房重量，姚磊說，市面上歐美同類產本售價高達4,000至5,000元，由於該胸圍配件是大量生產，加上減省運輸成本，價格料僅為歐美產品的十分一。她又指，早前已有約40名康復者試用產品，相信待疫情平復後可推出市場。

彈性三維針纖打印、再生皮革　同獲金獎

一同獲金獎的包括「具彈性的三維針纖打印技術」，由 HKRITA、香港理工大學及 InLab Innovation共同開發。

InLab Innovation創辦人植子聰表示，傳統針織只有平面，而3D針織打印技術可變成立體，而同一表面上更可有不同硬度。他又稱，該技術可用機器處理所有工序，大大節省人手及所需時間，亦可減少污染問題。而目前團隊以技術製作手袋，計劃下一階段將製作鞋底。

另一獲金獎的為再生皮革技術，可將廢舊及用剩的皮革分離、分類和回收，再造成全新的再生皮革。團隊指由於再生皮革使用使用原生皮革膠原纖維，因此手感更佳，亦可在製作過程中調校皮革的硬度，而不同種類的皮革亦可利用技術再造。

藻類降解牛仔褲靛藍染料廢水　獲銀獎

另外，利用大型藻類去除牛仔布廠廢水的靛藍染料項目奪得銀獎。團隊指牛仔布靛藍染料性質頑固，難以自廢水中去除，目前須以大量化學物進行淨化，亦要用不少能源。

團隊利用陽光及大型藻類去除牛仔布廠廢水中的靛藍染料，解釋指藻類代謝時會產生酶素，將廢水中的染料生物降解。根據實驗，只需將藻類放入廢水中數小時便可見到變化，約24小時便完成淨化，可直接排出環境。團隊又稱，因藻類是用新陳代謝作淨化，故不需特別處理。

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