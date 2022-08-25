開學系列｜揀選適合返學鞋留意6大要點　家長宜帶子女親身試鞋

黑皮鞋及白波鞋是每名學童上學的必需品，一著幾乎就是大半日，小朋友處於發育階段，長時間穿著不合腳的返學鞋恐怕會造成扁平足等足部問題，長遠更有機會導致盤骨及脊椎問題，因此家長更應小心為子女選擇一對合適的返學鞋。註冊脊醫及物理治療師何應輝提出6項揀鞋要點，教家長從外到內揀選透氣舒適又有承托力的返學鞋。



最好有鞋墊及足弓位承托

註冊脊醫及物理治療師何應輝接受訪問時，指出家長為小朋友挑選返學用的皮鞋及運動鞋時，首要是留意鞋款的承托力與軟硬度，而不應只著重潮流款式。何解釋，一個人在步行時會產生反作用力，對身體不同部位的關節造成衝擊，當鞋履的承托力不足，下肢和腰部會承受2至3倍的壓力，或會令關節勞損。

（photoAC圖片）

因此，家長宜為子女選擇有鞋墊的返學鞋，因為氣墊的避震能力相對較高，當氣墊面積愈大，身體承受的反作用力愈小，更加適合需要整天穿著皮鞋的學生。鞋內的鞋墊最好具有支撐足部內足弓的構造，用以協助承托足部力量；鞋跟亦不宜太「貼地」，高度最好大約為一吋左右，鞋跟太高則會令小朋友的重心前傾，影響腰部和頸部的成長，甚至有可能導致寒背。

軟硬度適中 可輕微扭動為佳

測試軟硬度方面，家長可以雙手分別拿著鞋跟和鞋頭，首先嘗試輕輕將鞋跟和鞋頭對摺屈曲，再「S形」扭動整隻鞋。如果鞋子能夠輕易扭曲，代表該雙皮鞋過軟，無法好好承托身軀重量；相反無法扭動則表示鞋身過硬，小朋友穿著容易「刮腳」。家長應盡量選擇可以輕微扭動的款式，以中間位置沒有變形較為理想。

圓鞋頭可為腳趾提供足夠空間

另外家長也要注意返學鞋的鞋頭形狀，不少女生鞋款的鞋頭會較尖，但這樣有機會令小朋友的腳趾沒有足夠空間平放及活動，或有可能出現姆指外翻的情況，即兩隻腳指疊放一起，若情況嚴重的話更需要求醫。何應輝表示，鞋頭部分的皮革或布料應較鞋身部分軟身，以便小朋友在走路時更易屈曲腳前掌。家長可以用姆指和食指按壓鞋頭作測試，沒有變形的話較為理想。

尺寸要剛好放到一隻手指

選擇尺碼適中的返學鞋亦非常重要，以剛剛好能在鞋尾放入一隻手指的尺碼為佳。何應輝表示，若鞋子太鬆的話，小朋友雙腳在鞋內的活動範圍太大，走路時或需要刻意用力抓著鞋子，令小朋友走起路來「扭扭下」，容易跌倒。另外鞋子的尺碼太大亦會減低皮鞋的承托力，當皮鞋無法支撐整個人的身體重量時，除會增加扭傷跌倒的機會，更有可能令小朋友患上扁平足。

宜選軟身真皮

何應輝亦建議，家長選鞋時可揀選比較軟身的真皮，一來比較透氣，二來可提供足夠承托力，而且小朋友意外弄髒也較易清理。

鞋帶或魔術貼？可視乎年齡

至於返學鞋揀選綁鞋帶還是魔術貼的款式，何則認為家長可視乎子女年齡決定，因為兩者其實都能夠保護小朋友足踝和加強身體承托力，幫助穩定雙腳，在保護方面沒有太大差別。不過要注意如果選用魔術貼款式，家長應選擇有兩條魔術貼，才可以更好地控制小朋友的腳掌保持於鞋中位置；而綁帶款式雖可以方便調校鬆緊，但家長也要留意小朋友自己能否正確綁好鞋帶，以保護雙腳。

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家長緊記要帶子女親身試鞋

何應輝又提醒，家長最好帶小朋友親身到鞋店試穿返學鞋，並仔細觀察他們換上新鞋後的步姿，如果步姿和平常不同，或出現左搖右擺的情況，最好挑選其他款式。

他續指，不少7歲或以下幼童的腳板都會比較多脂肪，視覺上難以察覺足弓，或會出現「假扁平足」的情況，家長無需過份擔心；至小朋友7歲正常發育後，若發現仍無足弓，家長則需要帶子女檢查，並配戴矯形鞋墊。由於這類矯形鞋墊一般較厚，因此患有扁平足的小朋友買鞋時應帶同矯形鞋墊，以便選購合適尺碼的返學鞋。

註冊脊醫及物理治療師何應輝 （受訪者提供）

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