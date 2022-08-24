開學系列｜揀錯返學鞋恐致扁平足或X形腳　專家教4動作強化腰部

黑皮鞋及白波鞋是每位學童上學的必需品，小朋友大得快，家長很多時都會買大一兩個碼，希望可以穿久一點又可以省錢，不過長時間穿著不合適的上學鞋卻會令小朋友走路不舒服，更有可能影響腳部發展。註冊脊醫及物理治療師何應輝形容，腳部猶如高樓大廈的根基，如果「底樁」欠穩固，上方的腰椎、脊椎、頸椎也會隨之出現問題，影響到整個人的骨架構造。



鞋履尺碼太大減承托力

小朋友正值發育時期，長高長得快，腳也大得特別快，有時候不足一年已換掉幾對鞋，所以部分家長為子女買鞋時，傾向買大一兩個碼，即使小朋友腳大了，仍穿得下。但其實此做法會減低皮鞋的承托力，註冊脊醫及物理治療師何應輝指，當皮鞋無法支撐整個人的身體重量時，或會增加扭傷跌倒的機會，更有可能令小朋友患上扁平足。

相反若鞋子太小，腳和鞋履內部會增加摩擦，亦有可能擦損皮膚，出現雞眼和水泡，情況持續的話，更有可能引致細菌感染。何續指，如果返學鞋的鞋頭太窄或空間不足，令腳指無法舒適地放平及活動，更有可能會導致姆指外翻。

（photoAC圖片）

返學鞋欠承托力恐致「X形腳」

除了尺寸之外，返學鞋是否配備氣墊及「橋位」，對於小朋友的骨骼發展也很重要。何表示，一個人在步行時會產生反作用力，對身體不同部位的關節造成衝擊，當鞋履的承托力不足，下肢和腰部會承受2至3倍的壓力，或會令關節勞損，而氣墊的避震能力相對較高，身體承受的反作用力便會減小。

何表示，小朋友長時間穿著不合腳或沒有承托力的返學鞋，可造成扁平足，甚至「X形腳」的膝關節變形問題。「小朋友長大時，體重會隨之增加，當雙腳沒有足夠承托力支撐整個人的重量時，足部內足弓可能慢慢下塌，就可能導致X形腳出現，繼而導致盤骨向前或向後傾斜，久而久之造成『寒背』，甚至脊柱側彎問題。」

O形腳是指膝部不正常地向內翻，而X形腳則剛剛相反，是指膝部不正常地向外翻。（圖片：醫院管理局）

他更以大廈打樁來作比喻：「好像起樓打地基一樣，如果根基建造不好，大廈就會傾斜，雙腳也一樣，當穿著不合適的鞋履時，盤骨、腰椎至脊椎為了遷就身體的不適，以及嘗試保持受力平均，就有可能出現側彎或變形問題。」

返學鞋宜選有氣墊及足弓位

何建議，家長宜為子女選擇備有氣墊及足弓位，以及尺碼適中的返學鞋，以剛剛好能在鞋尾放入一隻手指的尺碼為佳。家長亦應定期替子女檢查鞋履會否已經不合腳，除了在鞋跟位置放手指檢查之外，亦可以檢查鞋跟位有沒有磨蝕、子女腳板有沒有磨擦破皮，以及留意子女的走路姿勢，例如會不會容易跌倒、行起路時一拐一拐、或是容易喊累。

（photoAC圖片）

4個小運動強化腰部

何亦分享以下幾個簡單的居家運動，以便強化和伸展腰部。

1. 伸展運動

預備姿勢：坐，雙手放在身旁。

動作：肩膊慢慢向後打圈，幅度以大為主，做10次。

預備姿勢：左手扶著穩固的家具，左腳站著，右腳向後屈曲，右手捉住右踝。

動作：上身保持挺直，右手向上拉，直至右腳大腿前的肌肉有被拉扯的感覺，維持10秒。然後回到預備姿勢，重複再做10次。

2. 強化運動

預備姿勢：仰臥，屈膝，雙手放在身側邊。

動作：提起臀部，直至上身與大腿成一直線，維持10秒，然後回到預備姿勢，重複做10次。

預備姿勢：仰臥，屈膝，雙手放在身側邊。

動作：提起上身，離地面大約2吋，維持10秒，然後回到預備姿勢，重複做10次。

註冊脊醫及物理治療師何應輝 （受訪者提供）

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