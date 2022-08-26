女生遭未來老爺反對無痛分娩　一文看清香港無痛分娩小知識

女人生仔十級痛，孕育新生命既辛苦又疼痛，是男性無法體會的痛楚。近日有台灣女網民在討論區分享在男朋友家中聚餐時聊到「無痛分娩」，結果男友爸爸卻說「生小孩不會痛啦」籲她勿打無痛針，令她無奈又憤怒。



台灣女網民在討論區「Dcard」發布題為「男友爸：生小孩不會痛啦」的文章，分享惱人經歷。她表示自己在外地讀書，一向與男友父母關係良好，因此經常相聚出遊。

男友生日時，事主到他家出席生日派對，談到生育話題時事主表示日後打算採用「無痛分娩」。男友母親也加入討論，分享自己的生育經驗，指自己生3個孩子時都不痛：「其實不痛因為很快就過了，相較之下最痛的是漲奶。」及後又稱有親戚是中醫，指打了無痛針會導致腰痛，因此不建議無痛分娩。怎料這時男友的父親也「加把口」：「生小孩不會痛啦，打無痛那個對腰很不好，不要打」。

事主聽畢後感到非常無奈，她認為男友母親有生育經驗，給予建議也屬正常，但男友父親身為男性，無法體會生育的艱辛和痛楚，根本沒有資格評論，即使出發點是好的，但也令事主感到被冒犯並暗自抱怨：「你一個大男生沒生過在那邊叫生小孩不會痛」、「那你開刀要不要不打麻藥」。

男友父親無法體會生育的艱辛和痛楚，亂作評論令事主非常無奈。（photoAC）

網民都留言批評事主男友的父親，認為他沒資格評論：「笑死，講得好像他生過一樣」、「他真的不會痛啦！畢竟躺在床上生產的不是他呀！」、「生小孩是當事者在生的，旁人到底出什麼意見？」。同時也有不少網民建議事主採用「無痛分娩」，減輕生產過程的痛楚。

香港醫院無痛分娩

醫院管理局的無痛分娩簡介指麻醉科醫生會與產科醫生一同在產房照顧產婦，麻醉科醫生會在產婦剖腹生產時進行麻醉。香港現時主要使用的分娩鎮痛方式為控制呼吸及放鬆身體、經面罩吸入麻醉氣Entonox、嗎啡及派替啶按時肌肉注射、持續地或利用控制泵，經靜脈輸注嗎啡或同類止痛藥、利用控制泵作硬膜外輸注局部麻醉劑及使用其他藥物。

無痛分娩有一定風險，有機會引起不同併發症或副作用。（photoAC）

施行硬膜外麻醉時，醫生會將一條細小膠管置入病人背部，通過導管將局部麻醉藥及其他藥物注射入內。麻醉藥及藥物經過硬膜進入脊椎管後，部份脊椎神經會暫停運作，身體的感覺和活動便告停止。當麻醉藥及藥物效力減退後，感覺和活動會自然恢復。

無痛分娩有一定風險，有機會引起不同併發症或副作用，例如使用 Entonox可能引致頭暈、噁心及嘔吐；嗎啡性類藥物對分娩中的產婦甚至嬰兒會產生鎮靜作用及抑制呼吸；接受硬膜外麻醉或引致短暫下肢無力、發燒、顫抖、頭暈、噁心及嘔吐等常見併發症。

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