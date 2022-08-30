港媽自製無添加‧真蝦片 以鮮蝦為主要食材 無添加、無味精、少油

市面上雖然有多款零食，但當中有不少添加劑、色素或防腐劑，給小朋友進食時要多加留意。有港媽網上分享「Chef Chu’s廚房零失敗今晚煮好餸烘焙飲食放毒區」自製零食「蝦片」，以真鮮蝦為主打食材，誠心製作真・蝦片。蝦片無添加、無味精、少油，非常適合小朋友進食。



⬇️⬇️真・蝦片食譜⬇️⬇️

材料：

鮮蝦 150-180g

自炸蝦油 25g

100度熱水 200g

糖 3g

鹽 2g

蒜粉 1g

木薯粉 100g

粟粉 20g

(*喜歡可以加芝士粉/ 飯素/ 肉鬆)

步驟：

1. 先處理蝦子，折頭殼肉分離，挑蝦腸

2. 炸蝦頭殼至變色 (油升溫冒小泡就可以放)，倒出隔掉蝦油

3. 蝦肉、蝦油、調味料用攪拌棒打成蝦泥，再加入熱水繼續攪拌打均勻，最後加入木薯粉及粟粉攪拌至無粉粒。

4. 預熱窩夫機，用匙舀少許並放在蛋卷模上。

5. 此窩夫機是壓3分鐘，(每人的機器可能溫度/時間會不一樣，頭一兩次壓試1分鐘、2分鐘，找到合適的時間)

6. 取出待涼，完成。

技巧：

1. 製作不算是很困難，只是壓蝦片需要一些時間來嘗試，因為每部窩夫機溫度也不一樣。媽媽表示雖然站得腳有些軟，但蝦片一陣子被家人清光，倍感滿足。

2. 網民問及可以存放多久，媽媽表示未知，不過都不用考慮這問題，因為有小朋友邊看媽媽製作邊偷吃；剛放蝦片出來，就已經被吃光。

3. 蝦殼被炸後不要直接掉，其實可重用的；加水再熬蝦湯煮燴飯，又是一道適合小朋友的菜式。

《本文經Cindy Chu@Chef Chu’s廚房零失敗今晚煮好餸烘焙飲食放毒區授權轉載》

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