升小備戰｜福小重學生語文及品德 校長建議家長面試前做好呢一點

位於油塘的福建中學附屬學校是一所英文直資小學，除了中文科之外，所有科目均以英文授課，低小年級更會由至少一位外籍老師擔任班主任，讓同學在良好的英語環境中學習，因此學校創校至今一直獲得不少家長垂青。校長徐區懿華女士表示，學校期望小朋友愉快而有效地學習，同學在過程中或會經歷困難，但學習如何跨越挑戰才是成長中重要一課，「我們學校不要溫室中的花朵」。



攝影：蘇煒然（部分照片由受訪者提供）

攝錄：吳梓翹

剪接：吳梓翹



福小採全英語授課

福建中學附屬學校採用全英語教學，除中文科之外，所有科目包括音樂、體育、藝術及資訊科技等，也用英文授課。為了讓低年級學生能沉浸於英語環境中學習，校方特別安排一、二年級的兩位班主任中，其中一位必定是外籍教師。而在各級的主科課堂中，亦有至少一半時間由兩位教師共同授課，師生比例達1:10或1:11。

福建中學附屬學校 徐區懿華校長（蘇煒然攝）

以普教中 特別預錄教材

各年級的中文科則以普通話授課，徐區懿華校長表示，有些家長或會擔心自己的普通話能力不足而影響小朋友學習，為此所有中文科教材已預先製成錄音，家長可隨時重溫上課教材，而校內所有中文教師的普通話程度也已達到國家語委最少二級甲等的水平。

教學實驗室、人工智能實驗室推動STEM發展

學校為提升教學質素，亦設置多項STEM設施，包括教學實驗室、編程實驗室、4D學習教室。其中教學實驗室配備互動電子白板、手提電腦及iPad等多種先進教學器材，徐校長指，教師可於課室內探索不同的教學模式，同學不單可以隨意分組、不用受到正規課室中的桌椅設定限制，還可以在牆上寫上分組討論結果，讓同儕互相評價彼此的學習成果，推動學習。徐校長續指，所有三至六年級學生更會獲派一部手提電腦，供上課時使用。

4D學習教室內裝置了地板及三面牆壁的互動投影，亦裝置冷熱風機等體感裝置，可以將世界各地的場景搬到校園內，讓同學親歷其境地學習。另為了支持同學在STEAM方面的發展，學校設置「創科玩具角」，讓低年級同學進行不需電力的創科小玩意，人工智能實驗室則讓高年級學生學習為機械人寫程式或自行製作機械人。徐校長直言：「所有在本校畢業的學生也可以學懂編寫應用程式，或是幫機械人寫程式，這是每一位畢業生也能做到的事。」

生命教育室培養正確價值觀

學術發展以外，福附亦重視學生的體藝發展及品德成長發展，除了每週三設有多元智能活動的時段，校內更特設「生命教育室」，培養小朋友正確的生命價值觀。徐校長表示：「我們飼養了兩隻小貓，其中一隻正是在學校的士多房出世，貓媽媽生產後離開了士多房，之後就不知所蹤，是校內教師及職員含辛茹苦地為貓BB餵奶養大，所以就繼續留貓BB在校內飼養。後來我們再領養了一隻流浪貓，這兩隻小貓就成為了小朋友成長中的好拍檔，學生小息時可以到生命教育室探望小貓。疫情前我們還組成了負責照顧貓咪的小隊，同學輪流為小貓清潔、陪牠們玩耍，又會留意牠們有沒有需要看獸醫。」

申請者須懂聽講英文 面試著重學生品德

由於學校教學語言以英語為主，徐校長坦承，面試時難免較看重小朋友的語文能力，「起碼要能夠聽和講英文，這是最基本的要求，他們在校內的學習也可以較為順暢。」

在面試過程中，老師亦會透過情境題了解孩子的品德價值觀，徐校長直言，這部分家長無法「臨急抱佛腳」，惟有在家中日積月累地以身教影響孩子，才能培養出來，「打招呼、有禮貌、誠實，這些價值觀不是面試前一日提醒，小朋友就會做到，所以最有效的方法就是父母平時在家中做好。」

故此徐校長也認為家長毋需為子女報讀面試班：「我們的考核內容不會與幼稚園的學習內容相差太遠，如果小朋友能掌握幼稚園所教的知識，其實已足夠應付面試。如果小朋友在幼稚園的表現未如理想，則家長需要自己多花心思去幫助小朋友，始終沒有其他人會比家長更了解小朋友。就算面試班的師生比例很低，但在家中有1:1的優勢，自己教育孩子是否比其他人教更好？」

徐校長認為家長宜做好身教，在日常生活中培養小朋友良好的品德價值。（蘇煒然攝）

面試只見小朋友 家長需填寫問卷

徐校長又指，面試時會包括個人面見及小組面見，校方非常重視與小朋友的對答交流，期望看到小朋友真實一面，因此多年來從未要求家長拍片代替面見。若受疫情影響的話，則有機會減省小組面見部分，或安排學生在防疫板後進行討論，甚至改以Zoom形式對話。

學校入學面試亦設有家長問卷，以了解家長的管教信念及價值觀與學校辦學理念是否一致，徐校長直言：「家長認同本校的辦學理念也是重要一環，學校不要溫室中的花朵，我們相信小朋友在校內應該要愉快，但應該是愉快且有效地學習，過程中小朋友或會經歷困難、傷心、失意，但家長及教師如何幫助小朋友跨越挑戰及困難，正是重要之處。如果家長認同這理念的話，非常歡迎大家報讀敝校。」

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