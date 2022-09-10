討厭朋友帶小孩出席聚會？事主嫌阻事　有人認為做到「2點」就得

隨着年紀增長，想和老朋友敘舊更是困難，不僅要把工作排開，對於有孩子的父母而言更是難上加難。



日前一名網民在網絡上發文，好奇詢問大家「會討厭朋友帶小孩參加聚會嗎？」而帖文曝光後也掀起討論。

朋友聚會裏，小孩究竟是「被討厭」還是「受歡迎」？（按圖了解）

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日前一名網友在PTT上以「會討厭朋友帶小孩參加聚會嗎？」為題發文，事主好奇詢問大家「如果不是一般吃飯或喝咖啡，那種比較靜態的活動，會討厭朋友聚會帶小孩來嗎？」

事主透露自己的朋友圈中只有一個人有小孩，但對方卻相當喜歡帶小孩來參加聚會，不論是露營、烤肉、外縣市旅遊等等，都會帶小孩一起參加。對此事主感到不滿「說實在這種行程，一個人根本不可能全程顧小孩，常常他的小孩至少3成是同行其他朋友在照顧」。

不僅如此，事主表示小孩在外面超過兩小時，就會很容易因為不耐煩而吵鬧，甚至有時亂衝亂跑也很危險。在帖文的最後，事主直呼「我決定這次聚會要無懼被當仇童老阿姨，照樣坦白跟他說不要再帶你小孩來聚會，然後故意育兒外包啦，不曉得大家平常是否喜歡朋友帶小孩參加聚會？」

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帖文底下吸引大量回應，不少網民紛紛表示，：

．「討厭+1，死屁孩吵鬧影響大家敘舊，又不能叫小孩閉嘴」

．「很討厭，小孩很吵又坐不住」

．「有小孩的聚會品質瞬間低落好幾級」

．「我會直接走人欸，我就討厭小孩啊」

．「覺得帶孩子跟朋友聚餐很地獄，不僅無法跟朋友好好聊天，孩子也覺得很無聊很焦躁」

．「小孩超討厭的，我都說以後有小孩就不要找我」



另外，有網友認為「事先告知」和「自己照顧」才是重點，：

．「有先告知就還好」

．「如果有先告知的話就可以接受」

．「要帶可以，但請自己顧，別人沒義務幫你看小孩」

．「要帶可以，不要外包給我就好」

．「有先講都可以」

．「不要育兒外包或干擾行程就沒關係」

．「如果不要叫我顧的話，是不會特別討厭帶小孩來參加」



最後，也有網民持不同想法：

．「我都會跟別人小孩玩開」

．「不會討厭欸，有很多媽媽是沒後援幫忙帶孩子的，一起帶來玩沒關係」

．「可能我自己沒小孩，所以蠻喜歡顧我朋友的小孩，覺得很可愛」

．「不會啊！朋友的小孩都很可愛，玩別人的最好玩」

．「很歡迎朋友帶小孩來，很願意幫忙顧和陪玩，可以讓朋友放鬆一下」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】