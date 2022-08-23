高材生爸教囡功課教到打牆洩憤 急向老婆求救

教小朋友做功課，往往都是令家長們感到最頭痛的環節。內地高材生爸爸教小三女兒做暑期功課時，只是普通一條答題，他就已經解釋了逾8次，爸爸用心解說後，女兒仍然掌握不到答題技巧。隨即，爸爸用手打牆洩憤，並急向太太求救，表示「寧願做家務，也不想教女兒功課」。



爸爸用心教導 女兒卻消耗爸爸耐性

綜合內地傳媒報道，媽媽網上分享爸爸教導女兒做功課的痛苦過程。片段截圖可見，爸爸一直耐心地教女兒做暑期作業，但是女兒卻心不在焉，只顧玩玩具和手指。

看著女兒只顧玩耍，又不專心聽自己的話，教導逾8次仍未學懂答題。爸爸憤怒之下，向牆壁揮了數拳，接著站起來無奈地說「教不了，教不了」，轉頭急向太太求救，並說「我做家務，你教她做功課」。

太太表示丈夫畢業於清華大學，學術水平高，竟然對著女兒卻手足無措。看來爸爸真是對女兒沒有辦法，既不能無真火，又不能向女兒訓話，做人真難！

網民大讚爸爸EQ高

影片曝光後，網民大讚爸爸EQ高，「還能控制脾氣和言行，太強了」、「是我就已經罵了她」、「這學習態度居然還忍得下去」。亦有網民建議，「看來要先處理學習態度」、「要她學懂聆聽別人和專心學習才行」。

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