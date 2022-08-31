教養｜2歲半獸人愛搗蛋難溝通父母頭都爆？5方法訂立規矩培養紀律

很多新手爸媽在照顧嫩嬰的時候，都會期待寶寶趕快長大，快快有自己的個性、主見，好像比較好玩、也比較懂他們要什麼。



但等到孩子真的會開始講話、表達想法後，卻又後悔不已，因為事情完全不想我們所想的：小小半獸人沒有邏輯、無法溝通、又一意孤行。

但又不得不教導他們規矩，但面對什麼都說不要不要的半獸人，要怎麼訓練他們紀律呢？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 預期心理

面對這種叛逆期、又無法溝通的小孩，就是要抱有「長期抗戰」的準備，並預期過程會非常艱辛。有了這種預期心理後，就比較不容易生氣、減少精神耗損。

2. 區分等級

為了不要讓自己每天生氣爆炸，試著仔細思考自己的底線是什麼，並針對孩子觸犯底線的事情進行導正。例如小朋友吃飯時總是會玩食物、玩餐具，但還好好的坐在椅子上，而且有持續把食物放進嘴巴，那媽媽這時候就可以睜一隻眼、閉一隻眼，但如果孩子已經在餐廳吃飯時跑來跑去，父母就應該嚴格導正。

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3. 減少誘惑

我們能預期幼兒無法區分對錯，在他們眼裡什麼都是可以玩、可以扔的玩具，因此父母應該要營造一個孩子能放心探索的環境，並適當的教導、設立規範。而不是在他們周遭擺一堆珍貴、危險物品，像是珠寶、玻璃，等他們去碰、去玩，發生危險或無法挽回的後果時，再對他們大發脾氣。

4. 講解後果

半獸人常常衝動行事，就是因為不知道他們的行為會有什麼後果。把食物打翻的後果是要清理，否則會有蚊蟲；廚房不能進去的原因是裡面有很多危險的物品後果是可能會受傷。在幫孩子建立規矩很重要的動作就是讓他們知道「會有什麼後果」，雖然會需要重複很多次，但孩子總有一天會記得。

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5. 不要害怕衝突

很多長輩都會怕孩子大吵大鬧，最後總是妥協。但如果要教孩子規矩、建立規範，就不能輕易妥協，免得讓他們有錯誤認知：只要我大吵大鬧、無理取鬧就能得到我想要的。

遇到「可怕的2歲」（Terrible Two） 的兩歲半獸人，父母真的要付出很多、很多的耐心，但大家還是要安慰自己：「總會過去的！」（拍肩）

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