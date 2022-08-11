教養｜孩子於店舖桌上倒立　危險兼沒公德心　爸爸卻熟睡不加勸阻

一位台灣網民早前跟買家約在7-11面交，當他刷手機等待買家的同時，驚見坐在斜對面的小朋友做出脫軌的驚人動作，而家長卻在一旁睡死，旁人看到卻視若無睹。



最後事主忍不住嚇阻，家長這才驚醒淡淡說幾句話並無任何指責，然後又趴着睡了，事主問若是自己開的店，願意讓別人這樣搞嗎？

孩童在便利店的枱上倒立，當爸爸的竟不阻止！（按圖了解）

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日前一名網民在「爆料公社二社」上發文，說到7-11與買家面交時，驚見一位小朋友雙手撐桌倒立，腳還踢着牆面上的一幅掛畫，直問現在的小朋友是怎了？家教呢？難怪因有這些沒水準的小孩，還有那不可理喻的家教，因此很多餐廳已謝絕12歲以下小朋友進入了。

事主強調他剛到7-11約15分鐘時，小朋友做出危險動作，家人在一旁睡覺，當時觀望旁人，沒有人阻止，小孩第二次爬牆，他爸爸還是在睡，旁人還是默不吭聲，所以證明沒有人願意出面怕惹事，事主便決定出聲嚇阻小孩。他覺得就是太過寵溺小孩，才會作出如此不可思議的驚人舉止，這樣的行為不只危險、還非常的沒水準、沒衛生，店家好好一幅裝置褂畫就這樣被糟蹋，如果這是一幅名畫，家長又該如何賠償店家的損失？

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帖文曝光後網友們紛紛留言感嘆：

．「教育徹底失敗」

．「現在很多家長都不管小孩的，每天也是看一堆在學特技的，家長看到也都裝死，開腔制止還會被怪多管閒事」

．「摔一次就怕了」

．「摔了慘了再向店家求償這樣」

．「太誇張了，這個要直接一巴掌下去」

．「等等萬一跌倒又要怪店家了」

．「自己的小孩溺愛不管教，只有他人代管教，若是明禮的家長，應該感謝這位代管者」

．「好欠揍的父母⋯到底會不會教孩子」

．「沒水準的小孩來自於沒水準的父母」



也有人表示，若是名畫家長會說「店家沒告知，是店家有責任」，若是桌子倒了小孩摔傷，家長會說「店家桌子不穩，害小朋友受傷，店家要賠償」。

也有網友歪樓說：

．「翻滾吧男孩，有潛力」

．「練起來練起來」

．「這太強了，我不忍制止！」

．「他只是個孩子啊...呵呵」

．「爸爸有說過想哭的時候就倒立」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】