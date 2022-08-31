小朋友睡覺滿頭大汗與此有關 中醫教煲2個湯水補益肺氣減少汗出

不少家長都發現，小朋友容易汗流浹背，稍為郁動一下，或者晚上睡眠時，縱使已開了冷氣，也滿頭大汗，甚至連枕頭都濕透。註冊中醫師胡凱淋指出在中醫角度中，小朋友的確易汗多，就像水喉不受控，水一直流出，她讓大家了解一下控制排汗這個「水喉」的因素，同時建議家長煲兩個湯水及按1個穴位，補益肺氣，減少汗出過多。



胡凱淋中醫說:「首先，排汗失衡，中醫病名為『汗證』，汗證當中有分「自汗」和『盜汗』，自汗為白天汗出過多，盜汗為晚間睡眠時汗出過多。人體皮膚表面排汗的開口，亦謂這個『水喉』，中醫稱為『腠理』。控制汗液排出的，亦即控制腠理開合，控制水喉開關的，我們稱之為『衛氣』。『衛行脈外』衛氣行走於身體表面，主管『腠理』之開合。」

小兒常見流汗時間

胡醫師指出，由於「伐門失靈，此為衛氣虛自汗」，所以當小朋友衛氣不足，氣虛不攝，汗液就會無節制地流出。就像水喉的伐門壞完，完全失去控制能力，水就不斷流出。「水管裡的水太多，水壓過高。此為陰虛盜汗。汗液在夜間就像被小偷盜走漏出般。身體陰虛，相對陽氣偏旺，熱逼津液，致使汗出。」

胡醫師建議，家長可以煲以下湯水，紓緩『汗證』的小朋友會有幫助︰

一、北芪黨參瘦肉湯

材料：黨參20克、北芪20克、懷山40克、蓮子25克、紅棗8粒、瘦肉1斤

煮法︰瘦肉要飛水，洗淨備用。藥材沖洗備用。所有材料放入煲內加水，大火煲30min，轉細火煲1hr，加入適當調味。

功效︰補益肺氣，增強肺衛，減少汗出。

二、黨參麥冬五味子瘦肉湯

材料︰黨參20克、麥冬20克、五味子10克、瘦肉1斤

煮法︰瘦肉要飛水，洗淨備用。藥材沖洗備用。所有材料放入煲內加水，大火煲30min，轉細火煲1hr，加入適當調味。

功效︰補益肺氣，滋養肺陰，夜間盜汗宜飲。

按1個穴位助減少汗出

另外，胡醫師由建議家長可為小朋友進行以下小兒推拿，對於小朋友「汗證」亦有一定幫助。

穴位︰補腎頂

位置︰尾指指尖

推法︰旋推

力度︰極輕力

速度︰極慢，一秒一下

時長︰每日5min

功效︰此為斂汗特效穴，對於小朋友汗出多有幫助。

最好，還有一些事情值得家長注意，胡醫師說:「小朋友汗出多，容易當風著涼，記得適時幫小朋友更換衣服，或避免直對風口，平日亦要多補充水份，避免水份過份流失。同時，亦要多提點小朋友注意身體清潔衛生，避免汗液積聚滋生細菌。」