處暑24節氣│中醫指忌吃呢樣食物 濕熱傷肺氣 推介2款滋陰潤肺湯水

「處暑」屬於秋季的第二個節氣，「處」有止的意思，意指暑氣到此而止，代表天氣由熱轉涼的時期。註冊中醫師廖嬋麗醫師指此時節空氣中相對濕度將開始下降使天氣變得乾燥，俗稱「秋燥」。中醫理論中「燥邪」最易傷肺，所以此時節多見咳嗽、哮喘等肺系疾病。由於「肺主皮毛」，很多皮膚病，如濕疹、銀屑病亦常於此時節復發或加劇。



在處暑時節，康河中醫診所註冊中醫師廖嬋麗醫師建議大家宜吃益氣生津食物，由於從夏天悶熱的氣候轉變為秋季氣候，人體的陽氣也由升轉降，容易產生疲倦的感覺，這個現象稱為「秋乏」。為預防秋燥症及秋乏等症狀，建議多進食些益氣生津、養陰潤燥的食物，例如沙參、玉竹、銀耳、蓮子、百合、淮山、蓮藕、雪梨等。

以下簡單介紹三款食材及其對身體的好處：

沙參，味甘，性微寒。古醫書《神農本草經》將它列為上品，有除寒熱、補中益氣、養胃生津的功效。能夠改善因肺胃陰虛造成的口渴、咳嗽、咽喉乾痛等症狀。

百合，味甘，性微寒。《本草綱目》記載：百合可潤肺止咳、寧心安神、補中益氣。能夠改善因陰虛造成的咳嗽、虛煩驚悸、失眠多夢等症狀。

銀耳，味甘，性平。有「菌中之冠」的美譽，有滋補生津、滋陰潤肺的功效。能夠改善氣短乏力、津少口渴等症狀。

濕熱易傷肺氣

由於處暑仍有暑氣，廖嬋麗醫師提醒大家暑氣為濕熱之邪，會影響脾胃正常運化功能，令脾胃變得虛弱，「因此我們不應吃生冷、過甜、過油膩的食物，避免進一步傷害脾胃運作。此外，處暑也有“燥”的特點，燥邪易傷肺氣。辛辣的食物會導致人體發汗，令肺氣隨汗液發散而受損，因此我們不應過食辛辣等刺激性食物。」

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廖嬋麗醫師推薦2款適宜小朋友在處暑時飲的湯水食譜



沙參玉竹百合湯

材料：沙參30克，玉竹30克，蓮子(去芯)20克，百合20克，紅蘿蔔300克，瘦肉300克

做法：

1）先將所有材料洗淨，用清水把蓮子浸30分鐘，紅蘿蔔去皮切件

2）加入2升清水於鍋中，煮沸後放入所有材料

3）大火滾後3分鐘，轉中小火煮1小時即成

4）飲用時加少許鹽即可

功效：滋陰潤肺，清心安神

銀耳杏仁雪梨湯

材料：銀耳20克，南杏20克，北杏10克，紅棗(去核)5粒，雪梨2個，西施骨300克

做法：

1）先將所有材料洗淨，用清水把銀耳浸30分鐘，雪梨去皮去芯切件

2）加入1.5升清水於鍋中，煮沸後放入所有材料

3）大火滾後3分鐘，轉中小火煮1小時即成

4）飲用時加少許鹽即可

功效：滋陰潤肺，止咳化痰