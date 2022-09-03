學業壓力大ADHD兒問「死咗就唔使考試？」媽媽淚崩設法自救

許多SEN兒童的家長都會為小朋友報讀Happy School，希望減輕孩子的學業壓力，能在愉快的校園環境學習。Ruth媽媽最初也為兒子報讀以Happy School著稱的小學，但後來學校的教育方針改變，開始催谷學生，學業壓力之大令Ruth的兒子萌生輕生念頭，媽媽無法改變學校和整個教育制度，唯有設法自救。



遭同學嘲笑欺凌偷偷寫下：我不開心

Ruth的大兒子小一時上課易分心發呆，常遭老師投訴，當時Ruth在老師的建議下帶兒子找精神科醫生進行評估，結果診斷出有專注力不足的問題，需要按時服藥。同學會因他專注力不足而欺凌他，同學會替他取花名，分組活動時會孤立他，怕他拖累全組，令兒子情緒低落。

不過他沒有主動向父母分享，直到有天Ruth在他的書包發現了幾張寫滿負面說話的紙片，才得知兒子在校面對的問題：「佢會寫低邊個同學恰佢，寫『我不開心』，仲畫咗好多喊嘅公仔。我睇完嗰刻忍唔住爆喊……」翌日Ruth立即回校尋求老師的幫助，她更拜託與兒子較親近的老師，在他有情緒需要時盡量幫助他。後來也有社工介入處理。

藉卡通食物改善兒子身心狀況

後來Ruth開始鑽研並製作卡通造型食物，除了希望改善兒子的胃口，也是為了藉此改善他的社交生活，兒子會帶食物回校分享，同學會每天關注他帶了甚麼造型的食物，又委託他製作喜愛的角色，學生家長也會向Ruth請教卡通食物的製作方法。久而久之同學也不再排斥兒子，願意與他交流玩樂，拓寬了社交圈子，兒子逐漸變得開朗，沒有再寫下負面說話，取而代之的是與同學相處的快樂回憶。

Ruth製作卡通食物全為了兒子的健康。

學校由「Happy School」變催谷校

不過專注力不足的問題也影響兒子學習。Ruth為兒子報讀了一所以「Happy School」著稱的小學，希望他能輕鬆學習。怎料二年級時學校出現人事變動，新校長改變了學校的教學風格和方針，開始重視學術成績，老師也會嚴厲催谷學生。

Ruth分享老師曾因兒子「心」字寫漏了鈎而逐個圈起並重複扣分，最後扣了整整6分，打擊了兒子的自信心，令他對「心」字留下陰影也怕寫字：「佢驚寫錯字，於是寫字寫得好慢，考試作文都只係寫到一兩段。」

老師更曾根據學生的分數排名來派卷，從最高分開始派到最低分，令兒子非常挫敗，放學見到媽媽時也眼淚盈框，非常委屈。她直言老師的行為過火，影響小朋友對學習的信心。雖然她有打算為兒子轉校，但最後因學位競爭太大而打消念頭，但看見兒子如此艱辛也令她為選校決定而內疚不已：「我覺得我對唔住個仔」。

學業壓力大一度響起警號 媽媽唯有自救

當時兒子只是二年級，學校已經要每星期進行評估，默書的難度也不斷提升，這些轉變都令兒子難以適應，學業壓力大一度響起警號：「佢嗰陣問我『係咪死咗就唔使考試？』我問佢知唔知道死係咩意思，佢答『同學話跳樓』。」這句話猶如當頭棒喝，令Ruth大吃一驚之餘，也使她意識到兒子已經壓力爆煲。她決定不再計較兒子的成績，只要兒子已經盡力完成就可以。

雖然Ruth已多次校方反映問題亦無改善，她認為既然學校堅持新的教學方針，求人不如求己，同時她也想減低兒子對藥物的依賴，唯有自行摸索不同方法來輔助兒子學習：「我唔能夠改變學校嘅政策，亦唔能夠改變香港嘅教育制度，唯有調節自己。」她會用遊戲的方式與他溫習，更會叫兒子上課時留意老師的衣著、粉筆的顏色，令他的注意力集中在老師身上，從而聆聽教學內容。

兒子的話猶如當頭棒喝，令Ruth意識到兒子已經壓力爆煲。

後來兒子也靠著自己的努力逐漸進步，追到學校的教學進度更取得進步獎，在校也表現良好，沒有再收到老師的投訴。兒子現時11歲，準備考呈分試，Ruth打算為兒子報讀創意書院，因為他喜愛畫畫，望他毋須面對沉重的學業壓力，能盡情發揮藝術才華：「畀佢做佢鍾意、有興趣嘅嘢，好過我夾硬迫佢，到時我反而會覺得累咗佢。」

籲家長勿盲從專家的意見：小朋友係你嘅，你最清楚佢需要咩

Ruth亦提醒家長切勿一味盲從專家的意見，要用心了解小朋友的需要：「媽媽要了解每個孩子嘅的性格，唔好諗住搵專業人士就解決到，唔好淨係聽晒老師社工建議，專家嘅意見可以聽，但個小朋友係你嘅，你最清楚佢需要啲咩，都可以自己諗辦法幫小朋友。 」

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