媽媽為SEN兒鑽研卡通食物　巧手還原角色造型初學者可試整這款！

每位小朋友都有自己喜愛的卡通人物，如果家長將角色製作成食物，一定會令他們滿心歡喜！Ruth媽媽鑽研卡通食物多年，最初為了患有專注力不足的兒子而製，後來逐漸精通這項技藝，便開始教導其他家長。她常製作餃子、饅頭、湯丸、馬林糖以及鳳梨酥等食物，她也分享了箇中竅門，有興趣的家長可以參考！



Ruth本身也有製作甜品、糕點的經驗，有次見到有學生家長製作造型可愛的糖霜曲奇，勾起了她對卡通食物的興趣。後來大兒子診斷出有專注力不足，服藥後食慾不振並日漸消瘦，她便深入鑽研卡通食物，希望能令兒子重拾胃口。她會趁孩子上學時利用空餘時間上課學習，除了上實體課程，她也報讀了世界各地的線上課程，逐漸精通這項技藝。

Ruth鑽研卡通食物多年，常與其他家長分享箇中技巧。

人樣造型較複雜 最重要是還原特徵

Ruth表示三名子女都很喜歡卡通食物，她為了鼓勵孩子，會以他們喜歡的角色造型食物作為獎勵，讚賞他們努力溫習或表現良好。Ruth分享最近製作過最難的角色是任天堂的Mario及Marvel蜘蛛俠饅頭，因為角色造型複雜，要用麵團逐一搓出所有細節，非常費時。

不過她亦指卡通食物其實難度不高，只是人樣造型比較複雜，需要了解並掌握每個角色的五觀比例、外貌特徵。公主算是較易掌握的造型，五觀沒有太大分別，只要製作出她們獨有的髮型和飾品便已很相似，例如茉莉公主的主要特徵是有兩大片瀏海及耳環。她亦提醒不同老師的食譜差別不大，只要找到適合自己的食譜就可以。

初學者可製作餃子、饅頭及湯丸

Ruth建議初接觸卡通食物的家長，可與小朋友一起嘗試製作餃子、饅頭、湯丸等食物。製作餃子時是在平面上設計，而且能以模具輔助，較為簡單。而饅頭和湯丸的製作過程與搓泥膠相近，小朋友會較容易理解步驟。另外，由於馬林糖要用唧袋製作，年紀較小的孩子未必能夠掌握技巧。她建議家長可在製作馬林糖前，預先焗好底部，之後再讓小朋友在上面繪畫細節，這樣能隨時修改畫錯的地方，方便處理。Ruth笑言馬林糖最受子女歡迎，每次總是很快沽清。

她平日也會與子女一起製作卡通食品，雖然小朋友容易缺乏耐性，不是每款食物都有耐心慢慢製作，不過他們亦享受邊玩邊製作的過程，從中也能訓練他們的小手肌、力度控制、專注力以及創意。

Ruth現在不時會開班授課，教其他家長和小朋友製作動物造型食物，與他們分享箇中竅門。有媽媽也遇上孩子不願進食的問題，後來學習製作卡通食物後也成功吸引小朋友進食，更拍照與Ruth分享喜悅。

犯錯是學習的過程 勿侷限孩子創意

她提醒家長製作時不要侷限小朋友的創意，即使他們的設計偏離了原定的主題，也應以正面的態度鼓勵他們發揮創意。這種態度也能應用在日常生活中，不要急於糾正他們的行為，有時犯錯反而是學習的過程：「不要太過保護小朋友，放手讓他們嘗試，他們錯過撞過板就會了解後果。」

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