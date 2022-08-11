親子食譜｜港媽自製迪士尼人物餃子 逾百網民留言「求教學」

上學最開心的時刻莫過於小息和吃茶點時間！如果媽媽有準備精緻茶點，，相信小朋友一定十分開心、滿足！一名港媽在網上群組分享自製迪士尼卡通人物茶點，獲逾百名網民稱讚，甚至留言說「求食譜」，他們希望也能為子女準備精緻茶點。



港媽在「小學小息茶點+便當關注組」網上Facebook群組分享為小朋友準備的茶點，茶點全是迪士尼卡通人物，包括StellaLou、Gelatoni、Duffy、ShellieMay，造型細膩、神態盡現。不解說是自製的，還以為是主題公園的出品！



原帖更寫著「又係你哋呀，整到眼都花埋…. 整黎做今日嘅午餐，3個小朋友，每人4粒啱啱好😜。爸爸都有得食，不過係冇公仔版本😝廢事一陣又話我留返啲腸仔頭俾佢食🤣🤣￼」，相信這3位小朋友上學時最期待的時刻就是茶點時間，既可欣賞媽媽手藝，又可以吃到好味的食物！

帖文一出，很多媽媽爭相留言「求食譜」，希望學習製作茶點給小朋友。其實這個茶點是餃子，製法不難，難在塑型和調色所花的時間。

食譜

餃子皮：（約40隻）

中筋麵粉300克

水 150克

鹽 1克

手粉：將適量的中筋粉，用白鑊炒至淡黃色。

調色：

黃色-南瓜粉

啡色-可可粉

綠色-菠菜粉

藍色-蝶豆花粉

紅色-紅麴粉

黑色-竹炭粉

餡料（豬肉粟米）：

蔥白、姜、花椒、八角、豬肉、生抽、芝麻油、少許胡椒粉、粟米、紅蘿蔔。

步驟：

1. 先將麵粉和鹽放入盤內攪拌均勻，再加入水搓到盤乾淨，然後醒麵30分鐘。

2. 將麵糰加入天然色粉搓至光滑，用14g捍開，再用一個8cm的圓形模吸出一塊餃子皮，做好的餃子皮要掃大量的手粉（中/低筋）才可疊起，否則就會黏在一起，然後用保鮮紙蓋住，確保水份不要流失。

3. 餃子皮包入12g的餡料對接，然後內內彎黏緊，盡量將餡料推向下方，令餃子中央更加飽滿，接口不要留有空隙，之後就可以加入其他配件（耳仔、鼻子、眼睛）。

圖片獲Ruth Lam@小學小息茶點+便當關注組授權轉載

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《本文圖片及資料獲Ruth Lam@小學小息茶點+便當關注組授權轉載》

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