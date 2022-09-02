ADHD｜兒子服專注藥瘦到見骨失眠　港媽靠卡通食物助仔仔走出陰霾

香港有不少兒童都有專注力不足的問題，醫生會視乎情況處方藥物，但藥物副作用往往令家長非常頭痛。Ruth媽媽是三孩之母，大兒子小學時診斷出患專注力不足，需要進行藥物治療，但服藥後食慾不振體重下降，更有失眠問題。於是Ruth開始研究如何製作卡通食物，望兒子能重拾胃口、回復健康。



兒子服藥後食慾不振瘦到見骨

Ruth大兒子於小一時出現專注力不足的問題，當時老師經常投訴兒子上課時容易分心發呆，建議Ruth找精神科醫生進行評估，後來評估後診斷出專注力不足以及近乎自閉，由於專注力不足症狀較嚴重，兒子需要定時服藥。

兒子服藥後開始食慾不振，即使多次調整藥物劑量亦沒有改善，甚至影響睡眠，期間他一共輕了5至6磅，更變得瘦骨嶙峋，洗澡時見他瘦到肋骨現形，心痛不已。Ruth兒子晚上未能入眠，早上上課也沒精打采，可見服藥亦無助學習。除了生理上的轉變，兒子的人際關係也大受影響，同學會因他患有此症而欺凌他，會替他取花名，分組活動時也會排斥他，令他長期情緒低落。

Ruth不忍心看著兒子日漸消瘦，因此經常製作卡通食物助他重拾胃口。

鑽研卡通食物改善兒子健康及社交

為了改善兒子的食慾和人際關係，Ruth開始深入鑽研並製作不同造型的卡通食物，她會利用兒子上學的空檔上課學習，也會購買世界各地的線上課程，總共向五至六位老師學習過。結果她的努力終於有成果，成功令兒子重拾胃口。她也會以兒子喜歡的角色造型食物作為獎勵，讚賞他努力溫習以及表現良好。她曾製作蜘蛛俠饅頭，雖然過程繁複，要用麵團搓出每條線，細節位不能馬虎，但為了鼓勵兒子，再花心機也值得。這些都成了兒子的推動力，驅使他進步。

Ruth表示兒子最愛吃饅頭、湯丸、啫喱等卡通造型食物，她最大的動力來源就是看見兒子願意多吃食物，身體逐漸回復健康。Ruth閒時也會教其他媽媽朋友製作卡通食物，有朋友的孩子也不願進食，後來學習製作卡通食物後也成功吸引小朋友進食，更拍照與Ruth分享喜悅。

此外，Ruth會每天製作小食盒讓兒子帶回校分享，同學會每天關注他帶了甚麼造型的食物：「你今日帶咗咩嘢呀？你媽媽識唔識整某某角色呀？」小小的食物盒成了兒子與同學溝通的橋樑，增加了社交的機會。同學會委託他製作他們喜愛的角色造型食物，生日時也會希望收到食物，學生家長也會向Ruth請教如何製作卡通食物，多了聯誼的機會。

兒子漸漸多了朋友，同學由分組時孤立他，替他取花名，到後來每天小息都總是圍繞著他，好奇他又帶了甚麼美食，多了交流便能慢慢地培養關係。Ruth表示：「對佢社交好大幫助，佢唔再係冇人理。可能有人覺得同學係出於利益先同佢玩，但起碼叫開咗個頭先，解決最急切嘅問題，等佢可以同同學相處。」久而久之兒子也變得開朗，沒有再寫下負面說話，取而代之的是與同學相處的快樂回憶。

因應孩子獨有性格摸索相處方法

身為SEN孩子的母親，同時也是三孩之母，Ruth坦言難以一視同仁地照顧所有孩子，大子有特殊需要，女兒又是年紀最小，要花更多時間和心力在他們身上，所以容易忽略了二子。不過二子都知道哥哥有特殊需要，要經常與媽媽二人外出覆診，所以唯有自己用不同方法引起父母的注意，例如做功課時刻意寫錯字、報讀不同興趣班，藉此令父母花多點時間在自己身上。Ruth分享不同孩子各有其獨特的性格，家長應因應他們的需要調整相處方式，例如二子需要陪伴，她就會盡量花時間陪伴他。

Ruth指三個孩子的性格各有不同，要用不同的方式與他們相處。

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