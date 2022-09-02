13個月大罹患神經母細胞腫瘤第4期　梓瑤終踏入康復期順利入讀K1

女童梓瑤13個月大時被診斷出罹患神經母細胞腫瘤第4期，要長居醫院接受密集治療，歷經一年治療後終於踏入康復期，雖然要經常覆診檢查，但也總算能回復正常生活。3歲的梓瑤日前K1開學，可以認識更多朋友，享受校園生活。



梓瑤13個月大時發燒入院，經檢查診斷後確定患上神經母細胞腫瘤第四期，自此要長住醫院，進行手術及密集的治療。父母直言家庭生活有巨大變化：「梓瑤住院需要廿四小時照顧，無論是金錢，時間，工作都要重新適應和調配。」梓瑤住院接受治療後，體重下降並脫髮，令父母心痛不已。

經過骨髓移植、腎上腺腫瘤切除手術、多次免疫治療及放射治療後，梓瑤終於在兩歲前踏入康復期，於去年8月出院回家，可以逐漸回復正常生活。雖然往後日子仍需要定期回院檢查，監察身體變化三至五年，而且要持續服口服藥避免復發，但生活也總算重回正軌，可以享受健康的童年。

梓瑤年紀輕輕已要進行密集式治療，幸好最終順利踏入康復期。（圖片來源：FB@We are family 梓瑤）

父母早前在社交平台專頁「We are family 梓瑤」分享梓瑤身體各項指數都已回復正常水平，可以上學融入正常學習，他們同時都分享了報讀幼稚園的難處：「整個四月份都比較頻撲，辦入學證，申請文件，搵學校，為K1入學做準備。找了幾間學校都沒有回音，可能因為疫情也可能因為梓瑤嘅病況而被婉拒。」幸好最後獲一間有愛心的幼稚園取錄，可以與同齡孩子一同就讀K1，父母亦表示梓瑤知道可以上學後非常興奮。

日前父母也發布了數張梓瑤首日上學的照片，她身穿校裙在校內進行不同的藝術活動。相信父母看見梓瑤能健康上學，一定感動不已。梓瑤媽媽早前都發文吐露心聲：

「世上沒有完美的爸媽，但沒有誰比爸媽更愛你，歡聲笑語迎接你出生，媽媽九死一生換你一聲啼哭，只願你平安快樂。你的三歲路不平凡，未享受兒童的成長，就已經承受別人一生也沒有經過的苦。爸媽也是第一次做爸媽，如果做的不夠好，請多體諒。 媽媽的世界很小，裡面裝滿了你，你的世界很大，希望你健康成長。敲碎我們心的是你，萌化我們心的也是你，讓我的世界萬般凌亂的是你，萬般美好的還是你，願歲月安好，苦的日子過去，甜的日子來臨，媽媽爸爸陪你慢慢長大。」

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