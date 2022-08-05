Sheldon癌細胞擴散、3處腫瘤增大　媽媽認預料之內：感恩暫無痛症

患有神經母細胞瘤第4期的5歲小男孩Sheldon上月初發現癌細胞擴散，出現「浣熊眼」及全身劇痛，需要嗎啡止痛，並開始第6期治療。日前他完成第8次MIBG檢查，初步發現癌細胞確實正在惡化和擴散，當中頭骨受感染範圍廣闊，鼻竇和面頰的腫瘤亦明顯變大。媽媽坦言對此惡耗感傷心，仍感恩兒子能及時得到治療，目前已暫無痛症，同時感謝醫護人員的悉心照料。



Sheldon今年7月初經磁力共振(MRI)檢查後發現病情惡化，除了雙腿和手腕劇痛，面頰兩粒腫瘤旁邊、鼻竇位置再出現第三粒近3cm腫瘤，頭骨的癌細胞亦有增多，需要以嗎啡止痛，亦需接受化療、電療和服用鏢靶藥。而當神經母細胞腫瘤侵犯顱底骨頭時，會導致眼球突出、眼眶周圍瘀青，令Sheldon一度出現類似浣熊眼的黑眼圈。

Sheldon日前在伊利沙伯醫院完成歷時3.5小時的MIBG檢查，媽媽昨（4日）在Facebook發文更新兒子情況，稱目前雖未有報告，但初步影片結果顯示Sheldon的癌細胞確實正在惡化和擴散，特別是頭骨受感染範圍廣闊，鼻竇和面頰的腫瘤亦明顯變大。

她坦言，得知此結果仍會感到傷心，但在兒子經歷過3星期前的「浣熊眼」及全身痛症後，「這個結果也是預料之內」，同時感恩兒子能及時得到合適的治療，令病情受控，目前暫無痛症。她亦分享照片，指Sheldon近一個月回復胃口，體重已回升10%以上。

媽媽續感謝伊利沙伯醫院的醫護人員對Sheldon悉心照料：「感謝很有愛心的護士、麻醉科醫生、放射科醫生、放射師和其他醫護人員花這麼多時間精神為Sheldon作出一個這麼詳細的檢查，甚至要大家超時工作，真不好意思，亦感激你們很悉心的照料Sheldon和一直關注他的近況。在QE我們不時遇見支持者為他打氣，甚至有醫護人員覆診前準備好禮物給小戰士，實在很窩心呢！」