孩子壓抑情緒只因3大原因？專家籲家長記住3個字引導孩子表達情緒

許多家長從小到大都習慣壓抑情緒，未必了解表達情緒的重要性，更會在無意中灌輸壓抑情緒的想法給孩子。美國PDA正面管教協會家長及學校雙證講師、家庭教育碩士兼正向家長學院總監辰民爸爸分享壓抑情緒的三大原因以及教孩子與情緒共處的重要性。



每當有負面情緒時，你會如何釋放情緒？或者你的答案是「看電影、睡覺、做運動、狂食……」有一點很管用，但偏偏大多數人都不會做或不懂得如何做，那就是：「講出來」。

孩子不開心時，我們會說：「寶貝別哭，有甚麼事可跟我講」；

工作中壓力大感到焦慮，朋友會安慰：「沒甚麼大不了，我陪你聊聊天」；

夫妻間出現矛盾，最好的解決方式也是：「不要放在心上，我們好好溝通一下。」

「講出來」三個字，雖然簡單，卻很有效， 因為它可以：

釋放情緒；

讓別人理解自己；

讓自己有被理解和支援的感受；

能修復關係，重建信心……

表達情緒可以分散我們的注意力，讓心情平靜下來。（photoAC）

根據《教孩子跟情緒做朋友》作者Dr. Daniel J. Siegel 的分享， 當我們能用詞語和句子準確地表達當時的情緒，可以分散我們的注意力，以及讓心情平靜下來。 然而， 為甚麼不是所有人都能把內心的痛苦與壞情緒說出來？ 其中有3大原因，我們要理解：

1. 壓抑情緒的訓練

華人的社會總認為有負面情緒是不應該的，故此從小就被訓練成壓抑情緒，例如家長會對孩子說：「不要哭，好小事的」、「少少問題，哭甚麼呢？」、「不准哭，收聲！」 等語句，導致孩子從小已經抗拒負面情緒，但情緒無分好與壞，而當刻表達的情緒是孩子當刻真切的感受。心理學家弗洛伊德說過：「未被表達的情緒永遠都不會消失，它們只是被活埋了，有朝一日會以更醜惡的方式爆發出來。故此我們要讓孩子從小學習擁抱情緒，學會與情緒溝通。」

2.情緒的表達方式

大部份人當有負面情緒時，我們總把焦點放在發洩情緒上， 例如「你知不知我很嬲」、「我現在很不滿意」、「我對你感到失望」 等字句，但這些表達的方式往往只讓對方感到難受， 最大的缺點是對方只知道你有負面情緒，而不知道你負面情緒背後的原因，所以要有效表達，關鍵在於我們能否讓對方知道自己的感受以及背後的原因，所以多善用「我感到⋯⋯」、「因為⋯⋯」等字句， 慢慢提升表達情緒的語言能力。

3. 擔憂說出來的不確定性

當一個人從小在充滿規條、指責、批評和限制的氛圍下長大，大部份兒童都會害怕表達自己的情感，因而否定或壓抑感受。因此為孩子提供開放、包容和輕鬆的空間，讓他們可以暢所欲言地表達自己的感受，是培育孩子自我表達的基石。作為家長，我們能否從小讓孩子感受到同理心，讓孩子感受到被理解以及有共鳴是十分重要的。

未來的世界變幻莫測，同樣我們的情緒也會受世界的種種變化影響，從小教育孩子與情緒溝通就變得十分重要，鼓勵大家從今天開始有效地表達情緒，讓對方感受到的不再是發洩，而是同理。

作者：辰民爸爸

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