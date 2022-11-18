管得嚴都是為你將來好？嚴父要中五兒子守10大家規　網民反應兩極

父母都會希望自己小孩「望子成龍、望女成鳳」，在求學階段，為了讓小孩不要學壞，認真唸書，因此會訂出一些規定要求遵守。



近日有一名網民分享了朋友給中五兒子的規則，總共有10點，不少人看了覺得「適得其反」，更有人直呼「像在坐牢」。

即睇以下10條家規有多嚴厲：（按圖了解）

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一名網民在Facebook「爆廢公社公開版」發文分享朋友給中五兒子訂下的規則，「我覺得尚屬合理，我以前過的生活跟他差不多，直到老爸去世之後，規定也隨着人消失了，男孩面臨當兵出社會，也會被各種規定束縛着，生活沒目標，無法打破規定，那就只能過着被束縛的生活」。

10點規定如下：

1. 晚上11點前洗澡，非因考試或寫作業12點前熄燈睡覺，熄燈後不可偷用手機。



2. 如果來電顯示是父母打的，一定要接聽或回電。



3. 不能利用手機瀏覽色情圖片，不能發送身體隱私部位的圖片，也不能用手機或簡訊方式說一些害別人的話。



4. 周一到周五，平日放學後10點以後禁止使用，除非有特殊原因。



5. 必須配合參加父親指定的比賽（如科展、發明展、技藝競賽）或作業。



6. 每周讀一篇英文短文，查完不認識的單字並通過測驗，若未通過則停止使用手機、iPad等能上網的3C產品。



7. 如果月考排名掉出10名以外，手機沒收不能使用。



8. 中、英、數主科月考（同時）維持全班前5名，獎金1000元（台幣，約港幣260元）。



9. 若違反以上規定，父母有權將這部手機收回



10. 學習歷程挑戰目標：

(1) TOEIC 900分（達標獎勵5000元）（約港幣1,300元）

(2) 發明獎金牌（達標獎勵5000元）

(3) 科展特優 （達標獎勵5000元）

(4) 參加全美展 （達標獎勵5000元）

(5) 至少參加2種技藝競賽並獲獎 （達標獎勵3000元）（約港幣780元）



此文一出馬上引起網友熱議，不少人表示這樣會「適得其反」：

．「管好多...喜歡讀書的人不用搞這些，他自己也會讀，不愛讀書的你搞越多他越叛逆」

．「亞洲父母呵呵」

．「中五可以慢慢決定自己的未來了，我覺得會讀書就會讀書，不愛讀書就學一技之長，這樣好可憐哦..」

．「父母永遠覺得自己是對的」

．「是在坐牢？」

．「兒子也應該對父母訂下規則，例如年收入不准低於公司十名外」

．「自己做得到嗎？」



不過也有人認為：

．「看起來不合理但好像也沒有過份要求」

．「合不合理不予置評，因為每家的教育不同，但我只能說管的越嚴孩子越反感，你可以觀察一下家中規矩越多的孩子，心往往跟父母不同調甚至更叛逆」

．「比起約束，還是讓小孩自己學會自制比較好，他如果懂得使用手機的機會成本自己能夠取捨，我覺得是最好的，畢竟都中五了有獨立思考的能力」

．「反正我是不會理」



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【本文獲「「聯合新聞網」」授權轉載。】