結婚4年未有懷孕被老爺奶奶逼離婚 事主：去醫院檢查都沒問題

生育下一代是大部份夫婦的夢想，但生育不是一件容易的事。不過很多人古舊思想都普遍認為未能懷孕，原因必然是發生在女性身上。其實，男性也會出現問題以致夫婦未能生育。近日，台灣一名人妻結婚4年未有所出，結果被老爺、奶奶要求離婚。而奶奶甚至私底下聯絡事主父母，使她感覺難受、不甘，並說離婚十大條件也是不符合，於是她２向網民請求建議，好讓她長期抗爭。



該名台灣人妻在Facebook專頁「毒姑九賤婆媳討論區」發文，指自己結婚4年但未能順利懷孕，她曾到醫院檢查但未有發現任何問題，實在搞不懂是哪裡出現問題。因為未能懷孕問題以致老爺要求他們離婚，而奶奶更私底下找事主父母說離婚事宜，使她感覺不甘心又憤怒。

毒姑九賤婆媳討論區截圖

原本都只是老爺要求他們離婚，後來她先生「前陣子我先生他爸要我離婚，講著講著我先生也要跟我離婚」，更要她兩手空空的離婚。

她說離婚後可能會一無所有，而且因這個原因被離婚很不甘心，因為檢查後，發現不育問題又不是出自她身上。於是她向網民請求建議，想與他們長期抗爭。

帖文出現後，引起網民討論，不少人都說支持離婚，不要因為他們而不甘多年，更不應作賤自己。有人認為不能淪為生仔工具，盡快離場，而且趁未有小孩，離婚也沒有問題；亦有網民認為不育未必是你或先生問題，可能只想對象問題，部份人離婚後再組家庭，馬上就有小孩了；亦有網民提及，既然先生都想跟你離婚，不要跟一個不懂你的苦的人生兒育女，不值得！

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