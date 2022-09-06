節氣白露│早晚溫差大 中醫媽媽教煲2個潤肺湯 建議吃1種食物補鈣

香港天氣雖仍悶熱，但不經不覺，但已踏入秋天第三個節氣「白露」。註冊中醫師謝嘉雯表示香港在「白露」後，早晚溫差較大，天文台錄得日間最高溫度為35 度，而晚上下降至28度，提醒家長要特別要注意小朋友飲食上的宜忌，以養陰補肺，預防肺氣受損。另外，「白露」前後亦可以一款食材製作菜式，有助補充鈣質。 」



謝醫師提到民間諺語「過了白露節，夜寒日裡熱」，即代表「白露時晝夜溫差漸大，中午雖然氣候溫和，但一早一晚已轉涼。香港白露前後，仍有雷暴警告，時下秋雨。俗話說『一場秋雨，一場寒』，因此飲食宜辛涼甘潤、養陰補肺，以防肺氣受損。」謝嘉雯說。

2款宜飲潤肺湯水

「白露」前後，身體需要健脾益氣，滋陰養胃，謝醫師建議大家可煲2個簡單易製的清熱潤肺湯水，打好底子過度到冬季。

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宜用以下食材增加抵抗力

由於有不少家長特別關心小朋友補鈣問題，謝醫師建議家長可在「白露」前後以蠔豉為食材製作菜式，她說：「蠔豉是把蠔肉生曬而成。《本草綱目》記載：蠔肉『多食之，能細活皮膚，補腎壯陽，並能治虛，解丹毒』，而蠔本身含有豐富磷質，磷質有助鈣質吸收，因此加點蠔豉，除了令湯水更鮮味，亦助補鈣。 」

初秋避免進食一類食物

由於秋天前半段以溫燥為主，謝醫師表示對素體津液不足之人，容易因秋燥而有上火症狀；如咽乾鼻熱、易長口瘡等。她建議：「花旗參屬補氣藥的清熱之品，既能清熱，又能益氣養陰，有助對抗秋天氣候變化引起的『秋乏』。此時避免進食辛辣燥熱的食物，以免傷津，大家可以早上可喝杯暖水或蜂蜜水滋潤咽喉，以防乾咳，但蜂蜜水宜兩歲後才像用，以防敏感症狀。」

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