開學系列｜零食低糖低鈉仲要避開呢個成分 營養師建議5款學童小食

新學年已於9月1日開始，雖然教育局宣布全港學校將繼續維持半日面授課，小朋友不用留校午膳，但家長仍會為小朋友準備小息零食。不少家長選購零食時，都會先考慮子女喜好，但有營養師發現市面上多款零食所含的糖分及鈉均較高，長遠會影響健康，更有機會影響兒童情緒、睡眠質素及專注力。



揀選零食要注意游離糖

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）表示，家長為小朋友選擇零食時，要留意零食中有否額外添加糖，或是來自食物本身的糖分，因此相對沒有額外添加糖可算是較健康。

「當中值得注意游離糖的含量，吸收過量會引致蛀牙、肥胖、過度活躍及專注力不足。游離糖（Free sugars）是指所有由製造商、廚師和消費者在食物添加的單糖和雙糖，學童3歲至11歲對吸收糖份，特別是游離糖也有分別。3歲幼童每日吸收游離糖不應多於30克、11歲兒童則是每日50至60克， 所以學童每日建議攝取量平均值是30至50克。糖分過多除了容易影響小朋友吃正餐的胃口之外，亦提升蛀牙風險，亦有研究顯示小朋友吃得太多添加糖，容易影響情緒、有過度活躍。」

（photoAC圖片）

高鈉可致高血壓

除此之外，鈉含量是揀選零食的重要因素。李杏榆指出，小朋友吸收過量鈉質會影響正餐胃口及引致高血壓，「對於4至6歲小朋友，每日上限是1200毫克，7至11歲是1500毫克一天，所以家長要注意會否吃一包零食已經超標。鈉質太多的、鹽味太重，家長可注意是否來自味精添加劑、 調味料。太多的鈉質會引致容易有高血壓、特別是家學童高血壓的數字是持續上升，所以家長要注意因為小朋友的胃很細，你給他過多零食就會影響正餐 ，最後影響整體的營養吸收。」她續指，大部分鈉含量高的零食都會偏鹹或偏濃味，有家長誤以為小朋友喝水可以中和鹹味，但由於兒童的腎臟較細，飲太多水反而會增加腎臟負擔，妨礙發育。

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避免揀選朱古力 咖啡因可影響兒童睡眠質素及情緒

李杏榆提醒，家長亦最好避免選擇含朱古力成分的零食，包括朱古力餅或朱古力夾心餅，甚至朱古力味雪糕也應盡量避免，因為朱古力內的可可含有咖啡因，兒童吸收後可影響睡眠質素及情緒。兒科專科醫生陳欣永亦曾指出，12歲以下人士若攝取過量咖啡因，輕則會出現心跳加快、血壓高等狀況，亦有可能出現嘔吐、噁心、反胃作嘔感覺，也會特別緊張和焦慮。

家長宜選獨立包裝零食

李杏榆建議，家長選擇小食時可揀選獨立包裝或小包裝，避免小朋友在不知不覺間過量進食。她亦強調，家長揀選零食除了留意其總糖分及鈉含量外，還有反式脂肪及防腐劑。