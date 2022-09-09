中秋節2022｜一文看盡戶外賞月推介：康文署公園 海濱長廊 大草地

中秋節不想在家賞月，其實也可以外出走走，到康文署公園、海濱長廊或大草地看盡清澈天空、皎潔月色。康文署表示，中秋節期間轄下4個公園場地會延長開放時間，方便市民賞月。另外，文章內亦會推介大草地位置，以及海濱長廊位置，好讓市民有多個賞月好去處！



佐敦谷公園（觀塘區）



佐敦谷公園位於觀塘新清水灣道71號，公園佔地約6.3公頃，是觀塘區最大的公園。地方寬闊、大草地，正是賞月好地方。公園內更有兒童遊樂場，那就可以好好安排孩子放電，晚上靜態賞月。



9月10日：上午5時至翌日凌晨1時（開放時間延長2小時）

9月11日：上午5時至晚上11時30分（開放時間延長半小時）



如何前往：



巴士路線：從彩虹出發 27 29M、從觀塘出發 23

港鐵：彩虹站B出口

維多利亞公園中央草坪（灣仔區）



維多利亞公園佔地約19公頃並為港島區最大的公園，空間寬闊。而且鄰近各大商場及圖書館，相信可以照顧食、玩、買！

凌晨2至5時暫停開放以進行清潔工作

如何前往：

電車

巴士：

從港島西出發： 2, 2A, 2X, 5X , 8, 8P, 8X, 10, 19, 23, 25

從港島東出發： 2, 2A, 2X, 8, 8P, 8X, 10, 19, 23, 77, 81, 99

從港島南出發： 38, 42, 63 (星期一至六), 65(星期日及公眾假期), 72, 72A, 96, 592

從九龍出發： 102, 106, 112, 116, 914

從馬鞍山出發： 680

從青衣（長安）出發： 948

從元朗西出發： 968

從北大嶼山出發： E11

港鐵：天后站 – A2出口、銅鑼灣站 – E出口

愛秩序灣公園主題水景及仿漁棚（東區）



以舊式漁村為主題的公園，位於香港島西灣河愛秩序灣海傍，愛勤道與愛德街交界，佔地約22,000平方米。

9月10日：上午6時30分至晚上11時（開放時間延長半小時）

牛池灣公園（黃大仙區）



公園佔地約四公頃，由四個平台組成，位於東面的平台提供體育設施，包括射箭場和籃球場；而位於西面的三個平台則提供休憩設施，包括緩跑徑、太極園、長者健身角、兒童遊樂場、健身站、迷宮花園和水牛雕塑水池。

9月10日：上午6時30分至午夜12時（開放時間延長1小時）

巴士：3M(慈雲山(北)—彩雲)

3P(慈雲山(南)—彩雲)

21(紅磡港鐵站—彩雲)

606(小西灣(藍灣半島)—彩雲)

10(彩雲—彩雲)(循環線)

91(清水灣—鑽石山港鐵站)

91M(寶林—鑽石山港鐵站)

專線小巴：16A(彩虹港鐵站—豐盛街紀律部隊宿舍)

16B(彩虹港鐵站—曉暉花園)

16S(彩虹港鐵站—峻弦)

西九海濱長廊



佔地達二萬平方米，坐擁無敵海景，加上無盡的草地，很適合邊感受海風，邊欣賞月色。

藝術公園將於中秋節期間（2022年9月9至11日）延長開放時間至凌晨1時。

地址：九龍西九文化區博物館道18號

交通：

前往藝術公園、自由空間、香港故宮文化博物館、M+、西九文化區管理局大樓（鄰近港鐵九龍站或乘坐專線小巴26D或74D路線。 我們建議訪客盡量使用公共交通工具前往藝術公園、自由空間、M+、西九文化區管理局大樓。

前往戲曲中心（鄰近港鐵柯士甸站E出口，位處廣東道柯士甸道交界）

訪客亦可免費乘搭穿梭巴士來回香港故宮文化博物館、M+ B1層上落客區及西九文化區西面入口（西隧收費廣場九龍出口巴士站）。穿梭巴士服務由每天早上9時半至晚上7時半提供（每15分鐘一班）。

啓德郵輪碼頭公園



啟德郵輪碼頭公園位於九龍啟德承豐道33號啟德郵輪碼頭頂層平台，公園佔地二萬三千平方米，設有多項靜態設施，包括中央草坪、觀景平台、水景花園及噴泉廣場等。中央草坪位置十分廣闊，孩子跑多久都可以！

地址：九龍啟德承豐道33號啟德郵輪碼頭頂層平台



如何前往：

巴士 5R 觀塘APM

專線小巴 86 九龍灣(德福花園)

渡輪 北角

中山紀念公園



中山紀念公園坐落於西營盤東邊街北，佔地約4.22公頃，公園亦有兒童遊樂場。附近更可欣賞對岸景色，同時擁有大草地以供遊人休息。

地址：香港西營盤東邊街北

如何前往：

港鐵：上環港鐵站D出口，步行15分鐘

山頂公園



充滿文藝復興風格的守衛室，並改建成世外桃源般的山頂公園。山頂公園處於太平山高地，風景自是一流，從這裡的涼亭和觀景台可以遠眺西高山、薄扶林水塘及南丫島一帶開闊的景色。

地點：太平山柯士甸山道

交通：乘坐15號巴士到山頂廣場，然後步行前往山頂公園。

山頂公園（圖：旅發局）

康文署表示，中秋節期間（9月9日至11日）會調配人手在轄下場地，包括公園及公眾泳灘等加強巡邏，呼籲市民遵守防疫規例，亦會對違規、亂拋垃圾、煲蠟、拋擲物件到樹上或放孔明燈的人士採取執法行動。

「愛．團圓」東涌海濱花燈節



於中秋節正日及翌日(9月10及9月11日)設有「傳統文化體驗」，包括「齊齊猜燈謎遊戲」、傳統皮影戲表演及工作坊，公眾除了能欣賞中秋故事外，更能親自製作及操作光影偶。活動為現場報名，名額先到先得。

地點：東涌東海濱長廊 (東涌海濱路13號)

日期：2022年9月2日至9月13日

亮燈時間：

晚上6時30分至10時 (2022年9月2日至9月13日)

晚上6時30分至10時30分(2022年9月10日至9月11日)

傳統皮影戲表演及工作坊：

2022年9月10日及9月11日

第一場：晚上7時30至8時10分

第二場：晚上8時30分至9時10分

第三場：晚上9時30分至10時10分

齊齊猜燈謎遊戲：

2022年 9月10日及9月11日 (晚上8時30分至晚上9時30分)

來源：可持續大嶼辦事處

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