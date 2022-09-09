親子食譜｜媽媽自製和風金魚鉢寒天果凍　藉煮食教孩子勇於嘗試

日式甜品一直深受大眾歡迎，未能去日本旅行，不妨自製和風美食止止癮，與子女在家度過充滿日本風情的一天！有位媽媽分享了和風金魚鉢果凍的食譜，以及製作時要注意的事項，賣相美觀精緻，小朋友也可以一起動手製作。



港媽Niki Kwok於「Chef Chu’s廚房零失敗今晚煮好餸烘焙飲食放毒區」分享了數張金魚鉢果凍的照片，果凍從各個角度看都有不同景觀，非常特別！

她以往都製作過不少日式食品，例如Sailor Moon寒天凍、櫻花抹茶蒸蛋糕、三色小丸子及富士山咖哩飯等。她回覆01親子記者，表示一家都喜歡日本，由於疫情開始後少了外出用餐，因此常在家自製和風食品，兩位女兒也會主動提出想吃某些食品，見到媽媽製作食品時會非常高興。

Niki亦指自己是全職媽媽，平日較忙碌，只有長假期才有時間製作較花心思的特別食物。她指煮食是很好的親子活動，女兒間中亦會一齊製作，她亦會以煮食為身教，向女兒灌輸良好的價值觀：「整嘢食都會有失敗嘅時候，我選擇用這方法身教，教導她們勇於嘗試，失敗唔緊要，只要有恆心，不斷為目標而嘗試，最終一定會成功。」

Niki提供了金魚鉢寒天果凍的中文版食譜，她參考了網上教學並自行調整材料份量，大家有興趣可與子女一起製作！

材料



．金魚、海草及藍色水波

1. 寒天粉 2g

2. 水 100g

3. 砂糖 50g （可隨意加減，因應個人喜好調整甜度）

4. 食用色素或食物溶液（食物溶液例如蝶豆花茶、綠茶粉）

．海水（可隨意選用其他顏色及味道，選擇水果味的寒天啫喱粉便可）

1.寒天啫喱粉 250g

2.水果（可隨意加入，如果選用沒有果味的透明海水，可加入水果如藍莓、細顆提子或切細的粒狀水果）

做法



1.將寒天粉2克加入100克水慢火一邊煮一邊攪拌，直至粉末溶解，接着加入50克砂糖，慢火攪拌煮至砂糖溶解，關火。

2.將液體分為3杯，各杯份量視乎自己想製作的海草、魚、海水波波數量，可自行決定。加入半滴或一滴藍色食用色素在第一杯內攪拌混合，加入一滴綠色食用色素在第二杯內混合，加入一滴紅色食用色素到第三杯內混合。（亦可用食物溶液代替色素）

3.把綠色寒天液倒入細唧袋，於平面器皿上放上保鮮紙，在保鮮紙上繪畫出海草。

4. 把藍色寒天液倒在平面器皿上，凝固後用唧花嘴吸出小圓型。

5. 把紅色寒天液倒進器皿內，高度約為0.4cm，凝固後用金魚型模具吸出形狀。 （製作步驟2至5時，需要快速完成，因為寒天液很快就會凝固）

6.預備玻璃器皿，將海草、金魚及藍色小水點貼在玻璃器皿內側，可用牙籤輔助擺位，隨意裝飾。

7.寒天啫喱粉（跟牌子上的開調方法），製成寒天啫喱液。如果打算設計為藍色海底，便可將寒天啫喱液取少部份加入半滴或一滴藍色色素或微量蝶豆花水，將它變為藍色。（啫喱液放入器皿前要留意溫度，不可熱，因為熱容易令金魚及海草等溶化，需先降溫）

8.將寒天啫喱液加入玻璃器皿內，先注入藍色寒天啫喱液，冷藏2分鐘加快凝固，待凝固後加入透明啫喱液，並隨意加入水果，用牙籤或幼針穿入，加增加海水汽泡，放入雪櫃冷藏，冷凍凝固後便可食用。

資料及圖片獲Niki Kwok授權轉載

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