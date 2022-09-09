英女王逝世｜享年96歲 願女王安息 回顧女王與12位曾孫的片段

英女王伊莉莎白二世逝世，享年96歲，她一生盡忠履行英國女王的身分，受國民愛戴。她終於卸下英國女王、國民嫲嫲的身分，願女王安息。



英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）治國70個年頭，是英國在位最長的君王。而在外國新聞當中，英女王眾多曾孫內，大家最熟悉就是Prince George 和 Princess Charlotte。其實英女王共有12個曾孫，一起來認識他們吧！

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1. Savannah Phillips

Savannah Phillips 出生於2010年12月29日，她的父母分別是Peter Phillips及Autumn Kelly，Peter就是安妮公主（Princess Anne）的唯一兒子，所以她是伊莉莎白長女安妮公主的第一位孫女，即是英女王的第一位曾孫。

她亦是英國王位繼承人，不過她的父母選擇不讓兒女具王室頭銜，所以她沒有王室頭銜。雖然如此，她仍與其他王室成員相處融洽，出席公開場合時也看到她受到各位王室成員的疼愛。

在某次活動，Savannah 與喬治小王子正在小山坡休息時。他們玩耍時，Savannah 輕輕把喬治小王子推下坡，喬治王子還非常開心地享受這種惡作劇，可見二人關似甚好！

2. Isla Phillips

Isla Phillips 出生於 2012 年3月29日出生，是 Savannah 的妹妹，不過與姐姐一樣沒有皇室名銜。她的全名是 Isla Elizabeth Phillips，中間名 Elizabeth 是向英女皇致敬。

左：Savannah Phillips 右：Isla Phillips

3. Prince George

Prince George出生於 2013年7月22日，他是英女王首位直屬的親曾孫，而他的父母就是威廉王子和凱特公爵夫人，即女王兒子查理斯王子及戴妃的後代。

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而在2020年，英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）與丈夫菲臘親王（Prince Philip）結婚73周年紀念日，王室在社交媒體上發布他們二人的合照，相片看到他們正觀看賀卡。原來這些是祝賀信件，其中更有喬治小王子（Prince George）、夏洛特小公主（Princess Charlotte）和路易小王子（Prince Louis）3兄妹寫的賀卡。

4. Mia Tindall

Mia Tindall 出生於2014年1月17日，父母是Mike Tindall及Zara Tindall，婆婆就是女王女兒安妮公主，換言之她跟喬治王子與夏洛特公主同輩，爸爸則是前英格蘭欖球國腳。

Mia Tindall合照時經常搶鏡，她曾在英女王孫女 Princess Eugenie of York 大婚合照中，（相片左下角）她左手竟然握著蘑菇，可愛又盡顯小孩的性格！

另外，（中間相片）是在 2016 年慶祝英女王伊利沙白二世 90 歲大壽照片中，她竟然替英女王拿著名牌包包，感覺非常可愛。

5. Princess Charlotte

她出生於 2015 年5月2日，她的可愛甜美樣子深受全英國國民喜愛。她的媽媽及媬母會為她悉心打扮，她曾穿過一件黃色羊毛衣，隨即引起瘋購熱潮。這個效應就是「夏洛特小公主效應」，可見她的號召力相當驚人。

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6. Prince Louis

他出生於 2018年4月23日，是喬治王子及夏洛特公主的弟弟。他眼大、臉圓，樣子精靈可愛。在英女王92歲時，她愛曾孫心切，專程乘搭直升機前往倫敦探望剛出身的路易王子。

他在公開場合多次展露真性情，相信大家對他一點也不陌生，相信只有他膽子大在女王旁邊表露自我！

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7. Lena Elizabeth Tindall

她出生於2018年6月18日，她是安妮公主長女 Zara Tindall 的次女，是伊莉莎白二世的第六位曾孫，中間名Elizabeth是向女王致敬。

8. Archie Harrison Mountbatten-Windsor



出生於2019年5月6日，是梅根王妃與哈里王子的初生寶寶，是英女王的第八個曾孫，不過父母已宣布脫離王室，未知他日後發展會如何。

他的名字當中，Archie 有著真誠、大膽和勇敢的意思，而 Harrison 拆開可理解為「哈里的兒子」的意思。

9. August Philip Hawke Brooksbank

出生於2021年2月9日，為尤金妮公主與Jack Brooksbank所生。

（圖片為尤金妮公主）

10. Lucas Tindall

出生於2021年3月21日，是 Mia 與 Lena 的弟弟。

11. Lilibet Diana Mountbatten-Windsor

出生於2021年6月4日，是Archie的妹妹，是英國女王的第十一位曾孫。

12. Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi

出生於2021年9月18日，她是碧翠絲公主 Princess Beatrice與義大利地產大亨莫齊（Edoardo Mapelli Mozzi）所生的女兒，是伊莉莎白二世第十二個曾孫。



（圖片為 Princess Beatrice）

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