英女王逝世｜白金漢宮現極罕「雙彩虹」　支持者淚喊：天佑女王

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，另譯「英國女王伊麗莎白二世」） 於香港時間今（9）日凌晨在蘇格蘭的巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）逝世，享壽96歲。



然而，消息也在曝光後，震驚全球社會。對此，不少英國國民也在女王過世後，相約前往白金漢宮外，然而，卻在過程中，意外驚見天空中出現雙彩虹。

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綜合外媒報導，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）於今（9）日凌晨過世，然而，這不僅觸發了「倫敦橋行動」及「獨角獸行動」之外，73歲的王儲查理斯（Prince Charles，另譯「查爾斯」）也隨即繼位成為英王查理斯三世（King Charles III），而查理斯的兒子威廉王子（Prince William）也因此成了第一順位的繼承人。

然而，英女王伊利沙伯二世過世消息曝光後，當地也有大批的民眾前往白金漢宮外聚集，同時也在到場後進行致哀及哀悼，紛紛表達對於此事的感傷情緒。此外，許多民眾也在白金漢宮外高喊著「天佑女王」的過程中發現，天空中出現雙彩虹，而該畫面也在網路上曝光，造成各界熱議。

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