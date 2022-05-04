飲茶｜喝茶太多易便秘胃酸倒流6壞處　素食者日飲上限多少防缺鐵?

茶類飲用歷史悠長，風靡全球，也因其優秀的抗氧化能力與抗癌能力受到大眾歡迎。



但無論是什麼補品營養素，過與不及都是容易弄巧成拙的。對大部分人來說，喝茶都是健康的，但是過量飲用茶也會帶來一些副作用，凡事還是適度適中才健康。

過量喝茶帶來的6個副作用（按圖）

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1. 便秘

過量的咖啡因會導致胃部不適，作為一種興奮劑，咖啡因會使消化系統的血流量減少，從而影響消化。而且茶水裡的咖啡因助利尿，會使身體裡的鉀離子大量流失，低血鉀會使得人腸蠕動變差、便秘、疲倦。茶類蘊含的茶鹼還會使糞便在消化道脫水，使消化道潤滑減少，導致便秘。

2. 降低鐵質吸收

全球有近十億的人患有缺鐵性貧血，無論在已開發國家還是開發中國家，這都是一個懸而未決的問題。茶類蘊含的單寧具抗氧化能力，有益心血管又兼具抗氧化的特性，但單寧卻會影響植物性鐵質來源的吸收，造成植物鐵蛋白的沉澱，使身體無法吸收利用那些鐵質，導致鐵濃度與血紅蛋白含量線性下降。與動物性鐵質來源相比，植物性鐵質來源更容易受到單寧影響，素食者要特別注意鐵質的攝取與茶飲的比例，一天最好不要超過700毫升的茶飲。

3. 睡不好

咖啡因是廣為人知的中樞神經興奮劑，它可以溶於水和脂質，容易穿過血腦屏障帶來影響。它能提升認知，使人精神振奮。但它也同時容易干擾身體的生理時鐘運作，破壞人的睡眠週期。一些研究也表示，咖啡因會抑制褪黑激素，讓人睡得不好。每個人對於咖啡因的代謝速度不同，要找出自己適合喝的份量，若只喝一杯晚上就睡不著的，要多加斟酌使用。

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4. 噁心反胃

空腹時大量飲用濃茶容易引起噁心感。單寧本身味道澀。過量的單寧會刺激消化組織導致不適，使人感到反胃、胃痛。

5. 胃酸倒流

大量咖啡因會刺激胃酸分泌，也會影響食道功能，導致食道下括約肌鬆弛，遠端食道收縮，致使食糜逆流至食道，引起胃酸倒流的狀況發生。

6. 咖啡因依賴

咖啡因是中樞神經的興奮劑，與其他精神藥物不同，它是世界上最廣泛被合法使用的藥物之一。攝取咖啡因可以紓緩困倦，提振精神，產生幸福感，是人有活力。但長期大量服用會產生身心上的依賴性，若一天不喝便會產生戒斷症狀，使人焦慮、頭痛、甲狀腺功能減退，也有可能因為長期大量使用咖啡因提振精神而產生慢性疲勞的狀況。

小提醒：

台灣衛福部建議每人每日咖啡因攝取量最好不要超過300毫克，若店家有標示咖啡因含量，記得酌量飲用。

喝茶太多有什麼壞處？ 便秘、減少鐵質吸收、反胃噁心、胃酸倒流...... 每日宜攝取多少咖啡因？ 每人每日咖啡因攝取量最好不要超過300毫克 素食者不宜飲過多茶？ 茶當中的單寧會減少植物性鐵質吸收，比動物性鐵質更易受單寧影響，素食者一天最好不要超過700毫升

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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