素食陷阱｜易營養失衡增血脂食素3大陷阱！多吃紫菜木耳補維他命B

一些人為了調整飲食型態吃起蔬食、素食，想要用蔬菜清清血管、降降血脂改善脂肪肝，卻往往忽略了吃素的一些地雷。



有些不容易察覺的小細節卻會使人血脂不降，脂肪肝也沒有因此改善。

素食者經常忽略的飲食陷阱（按圖）

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1. 吃進過多澱粉

缺乏肉類蛋白質攝取較容易感到飢餓，許多人會下意識多吃點飯麵澱粉以產生飽足感，不知不覺吃進了超過身體需要的碳水化合物量。久而久之便加重血脂，也使得脂肪肝消不下來，想吃蔬食清血管的用意反而失去效果。

2. 吃進過多油脂

有時素食料理煎炒油炸的烹飪方式易使人無意間攝取過多油脂。有些素食者也會為了轉換口味多吃些堅果，堅果雖營養但油脂含量高，一次吃約大拇指手指大小的分量便足夠，吃多了容易攝取過多的油脂。

3. 營養素失衡

人體無法自行合成維他命B雜，而飲食中大部分維他命B雜來源都來自於動物性蛋白質。素食者因飲食型態的關係，容易缺乏維他命B雜。而海藻類、菇類，像是海苔片、紫菜、乾香菇、木耳都含有一些B雜可以補充。

素食者最易忽略什麼飲食陷阱？ 吃進過多澱粉、攝取過多油脂、營養失衡尤缺維他命B雜，應該如何避免...... 素食者如何補充維他命B？ 維他命B雜大部分來自動物性蛋白質，素食者易缺乏維他命B雜。海藻類、菇類，像是海苔片、紫菜、乾香菇、木耳都含有一些B雜可以補充。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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