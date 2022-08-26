媽媽心聲｜兩孩母親壓力爆燈　感嘆愛切蔥、揸車原因　看得人心痛

結婚、懷孕生子、成為媽媽，是再也自然不過的人生歷程，但是當期待與喜悅變成義務，直到無可奈何填滿了妳的大部分時間，開始找不到自己。



後疫情時代，媽媽壓力更大了

COVID-19席捲全球兩年多，而早在疫情之前，媽媽就不是一個很輕鬆的工作，疫情爆發後更不用說，大人或在家工作、或隔離，孩子停學不停課，相處的時間變多了，摩擦及壓力也隨之而來！

網友Esther在「家有男孩崩潰日常」發文，用一種極為平和的喃喃自語，強烈訴說身為雙寶媽的疲累，引起了許多網友共鳴。

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停課不停學逼瘋家長

Esther表示：「疫情期間，我開始和雙男寶朝夕相處，小家庭、先生工作，我時常感覺與世隔絕，然後開始忘記自己是誰。例如我有自己喜歡的事嗎？我餓嗎？我肩膀的緊繃感是不是要用鐵鎚才敲得碎？我有了一種奇怪的狀態。」

「我開始想我應該要看心理醫師，覺得自己有一點壞掉。」然而，Esther也分享了能讓自己稍微開心一點點的小事。

比起失控孩，有秩序的小事莫名療癒

「最近青蔥盛產，我發現我喜歡切蔥，切新鮮的蔥雖會流淚，但蔥筆直、整齊、秩序，切下去，發出清脆的聲音。」

「還有我喜歡開車，有時候我想就這麼一直開着車，在車上，他們就不會誰把誰弄受傷、在車上他們沒有玩具可以搶，也不會把窗簾拉壞；開車時，我不需要無限收拾碗盤、不需要撿拾地上的碎屑、也不需要處理整理不完的乾淨的或髒的衣服。」

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網友推媽媽必學技：「開車！」

Esther認為：「開車很有秩序，燈號說甚麼就是甚麼，油門或煞車，踩了不會錯，那時候我好像就是我，不是廚師、不是老師、不是管家、不是妻子；直到停好車，到家了。」

這淡淡的發文分享，讓媽媽們心有戚戚焉，原來有不少媽咪都選擇以開車做為情緒出口，無論是漫無目的往前開，或是來一場跨縣市小旅行，還有媽媽直接不嫌累頻繁從北到南開回娘家。

媽媽酒量變差？是因為不夠崩潰！

喜歡開車，除了Esther上述的種種理由，網友留言：「車上怎麼吵都不怕鄰居抗議」、「會開車等於掌握自己的方向， 隨時都能走，不需要等別人幫忙」也是主要原因之一。還有網友表示：「好羨慕會開車的媽媽」。

另有媽咪抱怨，有了雙寶後，朋友越來越少、酒量變差，還希望老公趕快出差，脫離一打三的窘境。而網友神回：「表示妳壓力還不夠大，等到了一個極限真的會想灌醉自己，都不要清醒算了！」

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多愛自己一點，從放下開始

許多同溫層的媽媽也鼓勵Esther，學會簡化家務、訓練老公小孩幫忙，一些家事也可讓機器代勞，還有標準降低一點，放過自己！另外，像切蔥、開車等做喜歡的事情是一種情緒抒發，而每周給自己一點獨處時間，創造屬於自身的me time也是方法之一，最重要的是找到釋放自己壓力的方法。

「小孩會慢慢長大，一切都會過去的」、「生在現代很幸福，手機一拿就能上網發文，無法想像以前的媽媽們壓力該有多大，只能跟鄰居們嚼舌根。」

對小編來說，老公小孩睡覺後的夜半時光，才是我的自由時間，無論追劇、手機上網手滑購物，都能讓自己心情好一點。然而疫情之前還能偶爾出國或好友聚會放風，現在就連回娘家都要長輩同意才行，只能說這疫情，真是讓廣大媽媽們心更累了。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：「覺得自己有一點壞掉！」媽媽，到底是渾然天成的角色還是一種職業？】