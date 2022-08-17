初生嬰兒｜嬰兒猝死事故多與趴睡有關　保持仰睡5方法減窒息風險

在馬來西亞，早前一名母親發文揭不負責任保姆疏失，讓兩個月大女嬰趴睡窒息亡，結果在當地新手媽媽間引起高度討論，就此有醫生分享，趴睡、過軟枕頭、同住有吸煙者、氣温或疏於在側照顧，都是導致嬰兒猝死綜合症（SIDS）的元兇。



時常透過社媒如Facebook、Instagram或YouTube等平台分享幼兒健康、醫療和急救等資訊的Dr. Berries，今日回應《東方日報》記者時表示，因為上述事件，今日她接獲許多家長詢問嬰兒趴睡是否危險的私訊。

其實早在去年，她便在Facebook的個人專頁分享過一篇關於嬰兒猝死綜合症的文章，於是為此，她特於今日重新轉發了該文章。

當時的標題，她便已寫明，趴着睡就是嬰兒猝死綜合症的禍首！

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「一歲不到的嬰兒在毫無預兆下突然死亡，且在進行全面屍檢或研究後，仍找不出原因。而目前醫學上，也尚無法解釋嬰兒猝死綜合症的誘因。」

「因此，父母一方面無法承受喪子之痛，同時心裏也懷着莫大的內疚，不僅責怪自己，有時也會責怪親近的人。相信這是每個家長最恐怖的噩夢。」

她補充，由於猝死的嬰兒多半發現在搖籃裏，故嬰兒猝死症時而也被稱為「搖籃猝」。

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文中她列出嬰兒猝死症高風險群體，一歲以下（尤其一到六個月）的嬰兒、男嬰、早產兒、出生體重輕的嬰兒、未成年媽媽生下的嬰兒及家中有人吸煙的嬰兒。

該如何預防嬰兒猝死症，她建議，需讓嬰兒仰睡，因為趴睡容易引發嬰兒猝死症。

引述美國兒科醫學會於1992年發表的嬰兒應仰着睡聲明，她說自那時起，嬰兒猝死症機率就降低50%左右。

「最好也別讓嬰兒長時間側着睡，因為容易翻滾成趴睡姿勢。而且，研究也表明，通常仰着睡的寶寶，偶爾趴着睡，SIDS的機率會比通常趴着睡的寶寶更高，因此找保姆代顧的媽媽們需注意，一定要交代保姆們，不管夜晚或午睡都該讓寶寶仰睡。」

至於為何醫院的醫生，會讓早產兒和出生體重輕的嬰兒趴着睡，她解釋，趴睡嬰兒易掌控，且剛出生少於一個月的嬰兒猝死症機率相對較低，再者醫護人員會透過連接的監視儀迅速探查出異狀，所以父母們千萬別仿效醫護人員做法，返家後繼續讓寶寶趴睡。

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其次，她建議，不要使用太軟床的墊、被褥和枕頭，因為軟的床墊、長梳化椅和水床都對寶寶睡覺不利。

「太軟的枕頭和床會導致寶寶的鼻子和嘴巴堵塞及妨礙呼吸，從而引發嬰兒猝死症，也不要在寶寶睡覺時墊軟物，如枕頭、棉被、圍巾或毛絨玩具等。」

她提議說，大人可選用硬一些的嬰兒床墊，在上方鋪上緊貼的床單。如使用毛毯，可卷在嬰兒床墊周圍，別讓毛毯有機會捂着寶寶的臉。

第三點，她呼籲有寶寶的家庭成員不要吸煙，無論是懷孕期間，孕婦吸煙，或寶寶出生後，吸入家庭成員的二手煙，都會容易發生嬰兒猝死綜合症。

第四，溫度也很重要，她說要避免過熱，寶寶睡覺時，應給予薄一點的衣物，不能太厚，也得確保房間內温度適當。

第五點她說，研究指出，如果父母讓寶寶睡在同一房間，但卻不同的床，SIDS的機率會降低50%。

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：醫生：趴睡是嬰兒猝死的元兇！軟枕頭、家有吸煙者也會危及嬰兒】