近視｜中大教授：嬰兒手短勿用手機及平板　每日一招減慢近視加深

中大醫學院早前研究發現，香港學童在新冠疫情期間，近視發病率29.68%，較疫情前的11.63%增約1.55倍；估算每年增加度數80度，較疫情前的41度增近1倍。



中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授任卓昇引述研究指，愈年幼近視加深速度逾快，現代人電子產品「機不離身」，電話、平板電腦及電腦的良好閲讀距離分別為30厘米、40厘米及50厘米，而嬰兒手短，閲讀距離也短，「一定唔可以接觸電子產品。」他指每日戶外時間兩小時，可減慢近視加深約三成，舉例如加深100度，可減至70度。



新冠疫情期間學童發病率達三成 比疫情前增1.55倍

中大於2019年12月至2020年1月，招募709名6至8歲香港學童隨訪八個月，了解他們視力發展，另以1,084名同年齡層的香港學童作對照組，他們在2020年1月前完成三年隨訪。結果發現，香港學童在新冠疫情期間，近視發病率29.68%，較疫情前的11.63%增約1.55倍；估算每年增加度數80度，較疫情前的41度增近1倍。任卓昇補充，一般希望將每年近視加深幅度控制在50度内。

愈年幼近視 加深速度愈快

他引述一份有份參與、刊登在美國眼科期刊的研究指，近視歲數及父母有否近視，是預測小朋友近視加深速度的最重要指標。他指愈年幼近視加深速度愈快，舉例4歲近視較12歲近視加深速度快得多；若父母皆是600度以上，眼軸超過26毫米的深近視者，子女近視機率是12倍。

深近視黃班病變率達逾800倍 激光矯視不會消除風險

任卓昇引述《亞太眼科學雜誌》研究，稱深近視眼球不斷拉長，視網膜會拉薄，有可能出現病變。他舉例，深近視者較視力正常者，患深近視黃班病變率高達845.08倍，視網膜剝落率達12.62倍，患白内障率達4.55倍，患開角型青光眼率達2.92倍，這些都是可致失明的併發症。

任卓昇強調，儘管激光矯視可令深近視者不用戴眼鏡，但沒有方法可將已拉長的眼球還原，併發症風險不會消失，因此孩童階段控制度數十分重要。

提到控制近視的方法，任卓昇引述美國眼科醫學會及美國醫學會研究指，戶外活動愈長，對控制近視有幫助。他補充，亮度1000 nits（尼特，光度單位）以上才有效控制近視，一般亮燈室内環境為500 nits，不能有效控制近視。任卓昇指，戶外活動除了可望更多遠景、綠色植物及減少看電子屏幕，更重要是當光度足夠，可刺激眼球分泌多巴胺，這有助減慢眼球拉長速度。他表示，每天戶外時間兩小時可減慢近視加深約三成，舉例如加深100度，可減至70度。

現代人「機不離身」，任卓昇指電話、平板及電腦的良好閲讀距離分別為30厘米、40厘米及50厘米。他特別提到，嬰兒手短，閲讀距離也短，「一定唔可以接觸電子產品。」

9歲童滴眼藥水一年成功控制近視

朱梓豪今年9歲，他4歲時已有300度近視，5歲開始每年加深100度，去年7月來檢查發現，兩隻眼分別有800度和750度近視。梓豪滴阿托品眼藥水一年，只有左眼加深25至50度。媽媽朱太表示，她與丈夫都有近視，而梓豪一年班時收到老師來電，反映他上課看不到，她及後帶梓豪檢查，發現他已有數百度近視。她續稱，到梓豪一年班時有大學人員替他檢查，方得知可通過增加戶外活動及滴眼藥水控制近視。

任卓昇表示，以阿托品眼藥水控制近視歷史悠久，他2016年參與一個大型研究，發現0.05%阿托品眼藥水可控制近視達67%。他解釋，眼藥水可放鬆睫狀肌，增厚脈絡膜，增加血液流動，減慢近視加深。