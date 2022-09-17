台灣孕媽分享溫馨日常大讚丈夫6項貼心舉動　稱體驗分娩痛不重要

生產是非常艱辛的過程，丈夫未親身經歷過未必能完全了解當中的辛酸，因此有不少孕媽都希望丈夫能「體驗分娩」，讓他們親身體驗生育的痛楚。不過近日有台灣女網民分享懷孕時的溫馨日常，力讚丈夫舉動貼心，令她覺得即使丈夫不願體驗分娩也不要緊。



台灣女網民在討論區發布題為「#懷孕 曾經我也想叫老公去體驗分娩」的文章。她曾看過不少讓另一半體驗分娩痛的影片，因此她曾經也想丈夫去體驗一下：「他才會知道懷孕好辛苦我好痛痛」。不過丈夫卻拒絕了她的建議，認為體驗分娩是「花錢討皮痛」。

直到事主真的懷孕後，發現即使丈夫未感受過分娩的痛楚，也能同理她的辛勞，時刻做出不同溫馨舉動，沒有一刻疏於照顧她的感受和需要。事主分享了丈夫的6大貼心行為：

1. 主動洗碗並安慰妻子

曾經吃飽飯連洗碗的力氣都沒有，而躺在床上哭著覺得自己很沒用，他會一邊洗碗一邊唱歌：「我好喜歡洗碗～」、「我最喜歡老婆躺著休息～」。

2. 幽默自嘲不介意妊娠紋

非常努力抹油（抗妊娠紋油）控制體重預防妊娠紋，到了37至38週還是冒出了一點點的紋路，看著站在鏡子前面掉眼淚的我，他會拍拍自己的旁邊說：「老婆過來我抱抱」、「你看我肚子上也有肥胖紋欸」。

3. 貼心幫妻子穿襪

無法彎下腰穿襪子的時候，他會把我的腳抓起來親兩下，再幫我把襪子穿好。

4. 替行動不便的妻子洗刷身體

後期洗澡的時候有肚子不方便，他每天都會幫我刷身體。

5. 適時稱讚對方

偶爾我會問：「我是不是讓你很麻煩的孕婦啊」，他總是笑著摸摸我：「妳是很可愛的孕婦」。

6. 老婆第一，寶寶第二！

晚上睡覺前他總會跟女兒說：「真羨慕妳呀」，「世界第二可愛住在第一可愛的肚子裡」。

丈夫的關心和支持對孕婦而言非常重要。（photoAC）

事主非常感動並指丈夫會否體貼懷孕的妻子其實與體驗分娩痛無關：「我突然覺得體驗分娩痛根本一點都不重要，一個人會不會體貼妳，和有沒有親身體驗分娩痛無關。他不用知道妳的痛，就已經心疼妳即將經歷的一切了。」

不少網民都留言表示羨慕，大讚事主的丈夫是神隊友：「你們好甜，祝順產～感覺會是很溫馨的小家庭」、「沒錯，老公貼心比什麼都重要」、「希望產後一樣保持神隊友！」、「看完心裡暖暖的，在這樣的家庭氛圍中長大，寶寶非常幸福」。

「一個人會不會體貼妳，和有沒有親身體驗分娩痛無關。他不用知道妳的痛，就已經心疼妳即將經歷的一切了。」（photoAC）

但也有許多男網民批評「體驗分娩」是把自己的痛苦強加於別人身上，也舉出不同例子嘲諷事主如要追求公平，也應體驗另一半的艱辛：「你要不要去體驗當兵」、「要求對方體驗就是勒索啊」、「我以後一定要讓我老婆體驗化療」。

事主也就此作出回應，她表示發布只是想分享她覺得幸福的小事，也解釋她沒有強迫丈夫體驗分娩：「其實我一開始問他要不要去體驗的出發點，就只是覺得好玩而已，他拒絕我之後我一次也沒再提起。」、「我只是想告訴大家，一段關係裡面我們能努力同理對方不一樣的辛苦，就會讓彼此的關係更加緊密。」