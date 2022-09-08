懷孕｜胎兒患脊柱裂恐致殘疾　孕期23週剖腹產進行手術再放回子宮

撰文：Raiku
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媽媽懷胎十月誕下孩子，最希望就是孩子能健康成長。有位美國孕育在社交平台分享自己的懷孕經歷，她在孕期23週時要進行剖腹手術，「誕下」胎兒後再放回子宮，待嬰兒足月後再次生產。事件引起網民熱議，令人不禁讚嘆母親的偉大。

美國有位孕婦Jacqueline Schumer在社交平台TikTok拍片分享懷孕經歷：「當你發現要生下23 週大的胎兒，讓她進行脊椎手術，然後再把她放回你的身體，讓她再成長14週後再次出生」。Jacqueline於懷孕16週時進行產檢，醫生診斷出胎兒有患「脊柱裂」（spinal bifida），嚴重者出生後或要面對腦積水、下肢癱瘓、失禁及感覺缺失等問題。

Jacqueline Schumer產檢時發現胎兒患脊柱裂。（TikTok@jacqschumer）

最終Jacqueline在專家的建議下決定於懷孕23週時接受罕見手術。醫療團隊先要剖腹取出胎兒，為其進行手術修補脊柱的空洞，以免脊椎問題惡化。完成後醫生將胎兒放回Jacqueline的子宮，讓胎兒繼續發育成長，待足月後「再次」出生。

有不少網民都疑惑醫生進行剖腹手術時，如何處理羊膜囊及羊水。Jacqueline指手術時溢出大量羊水，因此醫生要以含更多礦物質的靜脈輸液代替，助胎兒再次製造羊水。很多人都對她的經歷表示吃驚，稱是首次聽聞有這樣的手術，更大讚Jacqueline堅強。有人笑稱寶寶有兩個生日，Jacqueline也回覆指要替寶寶慶祝手術的生日，紀念這次的經歷。

Jacqueline拍片回應網民的疑問。（TikTok@jacqschumer）

脊柱裂的成因及症狀

脊柱裂是一種神經管缺陷(Neural Tube Defects, NTDs)，是因胚胎神經管閉合不全而引起的先天性發育障礙，通常會導致脊髓和神經受損。脊柱裂的嚴重程度取決於脊柱開口的大小和位置，以及是否有脊髓和神經受到影響。

脊柱裂可按嚴重程度分為兩大類，包括隱性脊柱裂及開放性脊柱裂。隱性脊柱裂指脊柱有缺損，但是肉眼看不見的而且不會影響神經，通常不會導致殘疾；開放性脊柱裂則包括脊膜膨出及脊髓脊膜突出，或會造成下肢無力、感覺缺失、大小便失禁等，如果有腦積水更有機會出現智能障礙等問題。

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