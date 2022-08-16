妊娠紋點處理？即睇形成原因、預防及按摩方法、選購產品注意事項

相信懷孕女士除了關注營養問題，另一樣很憂心的就是妊娠紋！妊娠紋除了影響外觀之外，其實也會帶來一些皮膚問題令媽媽感到不適，包括出現繃緊、痕癢、乾燥等問題。除了依靠產品按摩皮膚之外，其實日常生活習慣也影響妊娠紋的出現。這次會解釋如何處理妊娠紋，解構形成原因、預防及按摩方法、選購產品注意事項。而昨日（16日）消委會亦公布檢測市面上30款供懷孕及產後婦女的抗妊娠紋的產品，部份竟出香料致敏物、人造麝香物質或塑化劑，原來選購抗妊娠紋產品都要非常謹慎。



妊娠紋形成原因

孕婦在懷孕期間，當支撐皮膚的締結組織例如膠原蛋白和彈力蛋白纖維，抵擋不了肚皮的延展和拉扯而撕裂，便會形成妊娠紋，亦屬於萎縮性線狀疤痕。妊娠紋有機會影響55%至90%懷孕的婦女，而妊娠紋的形成和嚴重程度可能受個人遺傳因素（例如家族史）、產婦年齡、孕前和分娩時的體重指數、胎兒的體重、身長和頭圍，以及是否懷有多胎等因素所影響。部份孕婦的妊娠紋會較多和較深色，亦有部份人士沒有這方面的煩惱。事實上，除了懷孕，急速的體重增加、癡肥，或者體內皮質類固醇過高，都可能形成皮膚擴張紋。

一般而言，妊娠紋可能在懷孕第6個月開始形成，普遍出現於腹部和胸部，亦有機會在大腿、臀部等位置出現。因此，不少抗妊娠紋產品都建議，除了注重塗抹於腹部位置外，亦可用於胸部、臀部、大腿和手臂等身體部位。有產品建議自懷孕初期（例如頭3個月）開始使用，並於產後3個月內持續使用。

初期形成的妊娠紋呈粉紅色至紫色，在懷孕期可能會逐漸增長及顏色加深，稱為「紅紋（striae rubra）」；但隨著年月增長，會逐漸變成外觀呈白色、有光澤、稍微凹陷和萎縮的條紋，稱為「白紋（striaealba）」，雖然可能會隨時間慢慢變淡，但一般不能徹底消退。



預防妊娠紋保養方式

1. 適當運動

準媽媽可以在懷孕期間保持適量運動，簡單如每天散步或進行孕婦瑜伽（需向婦科醫師查詢自身情況），有助保持皮膚彈性，有助減少妊娠紋的形成。

而懷孕前可以多做運動，強化腹肌，保持皮膚彈性，腹部於產後不易下墜和出現妊娠紋。



2. 使用抗妊娠紋產品按摩皮膚



要保持皮膚彈性，不論是身體或面部，都要多滋潤、多按度，才能保持皮膚健康。以按摩產品按摩腹部，除了令心情更放鬆，同時有助滋潤皮膚、改善皮膚彈性和緊緻度。



3. 保持良好飲食習慣

避免過度飲食而帶來的過多脂肪攝取，令腹部快速漲大。少吃高脂高油的食物，少飲含咖啡因的飲品，如咖啡和茶等，需保持良好飲食習慣保持皮膚水分和彈性。

抗妊娠紋的按摩方法



1. 先塗乳霜和護理油到肚子，增加皮膚滋潤度，同時有助按摩時減低皮膚磨擦。



2. 雙手並攏並放在肚臍位置，然後向外側輕力推開，重複動作10次。



3. 雙手放在肚皮下方，然後向上輕力推開至乳房下方位置，重複動作10次。



4. 圍繞肚臍位置以順時針方向、打圈形式輕力按摩，重複動作10次。

消委會：選購和使用抗妊娠紋產品 Q&A



Q1 哪些成份可以改善妊娠紋？

●持續使用含有0.05%至0.1%維甲酸（tretinoin）的外用藥膏，可以有效減低紅斑性（erythematous）妊娠紋的嚴重程度，例如縮短妊娠紋的平均長度和闊度，不過只適合於產後或哺乳期後才使用，使用前建議先諮詢醫生意見。

●使用含積雪草（centella asiatica）成份的乳霜對於預防妊娠紋和減輕其嚴重程度屬可能有效（may be effective），但由於該等產品普遍含有其他成份，積雪草成份的具體作用仍有待研究。理論上，外用含相關成份的產品有助加快傷口痊癒，以及加強疤痕的抗拉扯強度（tensile strength）。

●用苦杏仁油（bitter almond oil）按摩來避免妊娠紋的形成或減低其嚴重程度的效能證據只屬輕微，其他含有杏仁油（almond oil）的產品亦沒有見到相關改善功效。

●使用含有透明質酸（hyaluronic acid）的乳霜來預防妊娠紋的證據亦只屬輕微。

●橄欖油（olive oil）、可可脂（cocoa butter）和維他命E等對於預防及改善妊娠紋的效用不大。

香港醫學會會董及皮膚科專科醫生陳厚毅指，懷孕期間腹部皮膚容易乾燥痕癢，因此，經常使用含有潤膚成份的產品， 可以紓緩皮膚痕癢不適情況，而適當保濕亦有助維持皮膚的天然保護屏障。建議選用成份較安全，不含香料或者致敏物的潤膚產品，在容易出現妊娠紋的位置充分按摩加強效果。事實 上，除了外用乳霜和藥膏等方法外，於產後接受特定光學治療程序（例如激光、彩光）都是有效改善妊娠紋的方法。

Q2 購買前要留意產品氣味？

懷孕期間，由於體內賀爾蒙的變化，有機會令人對氣味變得份外敏感，懷孕前偏愛的氣味或會於懷孕期間突然間變得厭惡。因此，建議在購買產品前先試用產品，確定質地和氣味合適。雖然柑橘類香味的產品或較不易引發孕吐，但必須留意產品會否含有相關的香料致敏物質（如 limonene）。而是次檢測發現，若以每次用量費用計算，售價較高和較低的樣本均有機會檢出香料致敏物，建議消費者選購時留意標籤上的成份列表。

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