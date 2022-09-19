兒子開學一週已有十幾份功課　港媽心痛：每晚做到11點幾冇晒神氣

通常小朋友剛開學都會有短暫的「蜜月期」，讓小朋友適應新學年及新班別。不過近日有港媽發文表示兒子剛開學不久已有海量功課，兒子每晚捱夜做功課，早上又非常疲累，令媽媽心痛不已。



港媽於「香港討論區」發布題為「岩岩開學就咁多功課...」的文章，她稱現時就讀小學的兒子剛開學數天、還未夠一星期已有大量功課：「每一科起碼都有一兩樣，中、英、數、常…」不同科目都有數份功課，一天合共要做十多份，她指兒子每晚都要做功課做到晚上11時許，而且程度較深，兒子常向媽媽求救，她也直言自己都要在網上查找答案。

她續指兒子每晚捱夜，翌日又要早起上學，導致精神不振：「日日做功課做到咁夜，第二日仲要咁早起身番學，見到阿仔返學一個星期，個樣已經攰左好多，冇晒神氣。」她更表示無奈：「真係一啲都唔明點解啲老師畀（咁）多功課」。

兒子每晚都要做功課做到晚上11時許，翌日又要早起上學，導致精神不振。（photoAC）

許多網民都提供建議，籲事主關心兒子的狀況：「小學啲功課，好多時都係十零分鐘就做完嘞喎。會唔會係做功課時好多干擾，唔夠專心？」、「有冇諗過幫個仔轉間輕鬆啲嘅學校？」、「如果小朋友唔谷得，唔好夾硬來」。

也有人分享其他解決方法：「一放學回家小休15分鐘，吃些茶點，為子女訂目標，每做完2至3份功課就獎勵放5至10分鐘小息，小朋友為了小息可能快手啲，而且個腦都要休息吓才轉得快」，不少人都建議事主可讓兒子在小息時做功課，減輕放學後的負擔。

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