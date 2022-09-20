親子關係｜母親疏遠女兒只因一句最討厭媽媽　原來奶奶背後離間？

家家有本難念的經，家人一向是最複雜但又難捨割的關係。有位台灣女網民發文分享自己與母親多年以來的矛盾，經查探後她竟發現原來是嫲嫲在背後離間。事主最後在網民的建議下與媽媽攤牌，望能解開心結。



台灣女網民於討論區「Dcard」發布題為「我媽對我妹很好，但是對我很冷漠。」的文章。她表示幼稚園中班前媽媽很疼愛她，但後來關係逐漸轉差。事主的爸爸要上通宵更，嫲嫲怕母親「笨手笨腳不會顧小孩」，於是便帶事主回家照顧，因此她從小就跟父母分開住，不過兩個家相距不遠，父母會不時探望她。

母親記恨幼時一句：最討厭媽媽

母親會負責督促事主的學業，有次想接事主回家但被她拒絕，只好每天管教她的品性跟檢查課業。有次母親教了四個多小時，但事主還是嬉皮笑臉的不願學習，媽媽便不禁打罵她，結果被公婆阻止，事主更「邊哭邊說最討厭媽媽」，這事成了導火線，自此母親沒有再與她玩樂、抱她、親她，只是例行公事般詢問學業狀況。

有次事主鬧彆扭時，母親用手機錄下了一段對話：

母親：妳把剛剛的話再說一遍

事主：（不說話，只是哭）

母親：妳說妳要阿嬤，不要媽媽了，是不是

事主：（吸鼻子，點頭）

母親：阿嬤跟媽媽，妳比較喜歡阿嬤，是不是

事主：討厭媽媽

母親：（停頓）那以後媽媽不會再來看妳，這樣好不好

事主：（瞪視）好

母親：妳確定妳不會想媽媽？

事主：要姑姑

母親：不管妳幾歲，要對自己的話負責



女網民與母親關係疏遠，於討論區發文抒發感受。（photoAC）

冷淡對待對外稱是「親戚的小孩」

自此之後，母親對她的態度非常冷淡，雖然會公平對待兩位女兒，例如替她們用利是錢買股票及基金，到女兒大學便把帳戶交還她們管理。事主生病時也會請假帶她看醫生。不過母親的態度卻非常冷淡，有次更對外稱事主是「親戚的小孩」令她非常心痛：「每次看到她跟我妹笑鬧，露出我從來沒見過的笑容，我的心就好酸好酸……她在他們面前表現的就像真正的家人，就只有對我非常冷漠，好像是對待客人一樣……」。

於是事主便發文抒發感受：「我也好想好想再聽她說一次『媽媽愛妳』，然後親我好幾下......現在看到以前的影片，我都不禁想問，媽媽，妳還愛我嗎？可不可以再愛我一次呢」

網民反應不一 建議事主道歉

網民反應不一，部份人認為事主傷害了母親：「雖然妳那時候還很小，但妳傷到媽媽的心了」、「媽媽一定很難過，對你付出那麼多，懷胎多月辛苦，結果被自己最愛的小孩說不要她」；部分人則認為母親行為不恰當：「大人跟小孩這樣計較很不適當，小朋友是要為自己的言行負責沒錯，但小朋友就是還沒長大。思考層面、認知能力都還不足才需要大人的教導。」、「在外人面前直接否認是自己的小孩也……太過火了一點吧？」不過網民都認為事主應道歉。

母親與妹妹關係良好，惟待事主如陌生人。（photoAC）

嫲嫲背後耍手段離間兩人

後來事主聽父親分享才知道原來媽媽與她疏離的部分原因是嫲嫲在背後耍手段。事主讀幼稚園時嫲嫲向老師交代不可讓母親接送，指她「會打人會家暴有精神病」，更在她懷下一胎嗜睡體力不好時，用盡方法離間兩人的關係。母親在奶奶的針對下仍盡力堅持與事主打好關係，但結果換來的是她無心的傷害，於是便心生芥蒂從此冷漠以待。

事主對母親又愛又恨：「我好像很恨她這樣對我，但又知道我有對不起她，畢竟我小時候很倔，知道媽媽不高興了我也沒有向她服軟過，甚至有時候看她被阿嬤數落我也覺得很活該，總之是一直到失去阿嬤以後，我才開始盼望得到她的母愛。」

事主主動道歉終冰釋前嫌

最後她在網民的建議下，鼓起勇氣向媽媽道歉：「我一直覺得示弱是很困難很可恥的事，結果好像也沒這麼難，說完『對不起』之後再說『我錯了』，心裡的防線就慢慢垮了。」母親也向她訴說一直以來的感受，她不懂得與事主相處，又不希望藉由檢討奶奶的為人來重建關係，因此選擇保持距離：「她也想過要對我說狠話、逼我認錯，但這些終究只是想想，都在沒有造成更多傷害前收住了。」

兩人互相道歉後終於冰釋前嫌，更約好要找一天來個小旅行。事主最後向大家分享母親的一段話：「承認錯誤很難，但有時候低頭的確可以讓自己心裡比較好過。就像我曾經想過要對妳甩態一輩子，可是妳一朝我伸手我還是接住了，而且我從來沒想到我會跟妳道歉。」

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