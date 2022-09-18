婆媳｜奶奶讓她吃酸宿飯餸　新抱感委屈　即獲娘家開車接走辦離婚

婆媳問題自古難解，若是在老爺奶奶家受盡委屈，別忘了，在你身後還有娘家這個強大後盾可以依靠。



多數人婚後最怕遇到難解的婆媳問題，但婆媳問題實在難以防範，往往要等到婚後，婆媳兩人才有時間能夠常常相處，問題也才會隨着相處次數增加而浮上檯面，不過，這時也早已來不及預防婆媳問題的發生。

然而，千萬別小看婆媳問題所帶來的傷害，這些傷害經過長時間的累積，恐對媳婦造成一輩子難以抹滅的創傷，嚴重程度甚至不亞於天災人禍。

相關文章：婚姻｜妻子3年不孕 長輩強迫離婚 事主再婚兼為父後嘆天意弄人

+ 7

婆餵媳臭酸飯菜，向尪訴苦卻得：我媽不可能這樣做

日前，一名網友在臉書社團《匿名2公社》發文表示，自己因為車禍意外，造成腳骨折及手部撕裂傷，無法自己下廚，然而，同住的奶奶卻三番兩次地找自己麻煩，不是不幫忙煮東西給自己吃，就是準備泡麵或隔夜飯菜給她；就連事主自己叫的外送也會被奶奶拿去吃，自己則只能吃一碗飯配肉鬆。

「第一次，剩飯剩菜沒熱過，就直接拿給我吃。」當事主向老公訴苦時，老公卻說：「不可能，我媽絕不會這樣做。」於是，第二次奶奶準備剩飯剩菜給她吃時，事主便偷偷錄影，這次奶奶準備的飯菜甚至早已臭酸，然而，當事主向奶奶反應時，奶奶卻說：「東西熱過了就可以吃了。」令她相當難過，並傳將影片傳給嫂嫂說：「我想回家了。」

女兒在男家受委屈，娘家馬上開3台車幫搬家、辦離婚

當事主嫂嫂接到訊息之後，也立刻傳到家人的群組，三小時後，事主的爸媽、哥哥嫂嫂，以及弟弟和弟妹便開了三台車到事主的男家，幫忙搬家和辦離婚，事後事主也表示，原先自己與奶奶的關係還不錯，但自從有錢的大嫂嫁進來後，一切全變了樣，令她相當感嘆，也慶幸自己在這段婚姻裏沒有孩子，才能及時看清老公與奶奶。

這篇文章也引起許多網民們的討論，紛紛大讚事主有一個很棒的娘家：

．「娘家永遠是最大靠山」

．「家，是溫暖的」

．「慶幸有挺妳愛妳的家人」



另外，也有不少網友表示，幸虧事主在這段婚姻裏還沒有小孩，「這種不信任老婆的老公及婚姻不要也罷」。

【延伸閱讀，更多婆媳關係故事】

爺孫｜老爺提議「生個姑姐」陪孫女玩 一年後竟真與奶奶再當爸媽

+ 3

婆媳｜夫妻吵架兼講手 終於激嬲奶奶 她「兩個都罰」被讚夠持平

+ 6

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：媳婦被婆婆餵臭酸隔夜飯菜，尪不信！娘家立刻開3台車幫愛女搬家、辦離婚】