學生津貼｜新學年發放2,500元津貼　即日起經學校派表11.4前遞交

教育局今日(19日) 公布在2022至23學年為日校學生提供2,500元學生津貼的安排，學校由明日（20日）起可到指定地點領取申請表，而特殊幼兒中心及職業訓練局則可到教育局特別職務辦事處領取申請表格，建議家長盡早填妥申請表格，交回學生就讀學校。



教育局發言人指政府為中學日校、小學和幼稚園學生每學年提供2,500元的學生津貼，該津貼由2020/21學年起恆常化，以減輕家長在教育開支的負擔，而學生津貼不設資產審查。

11月4日前遞交申請

所有於申請日在香港提供本地或非本地課程的中學日校、小學和特殊學校（包括公營學校、直資學校、英基學校及私立學校）及幼稚園（不論是否參加幼稚園教育計劃）就讀的學生皆可獲得有關津貼。教育局提醒家長盡早填妥申請表格，交回學生就讀學校，各學校則須於11月4日或以前，將已填妥的表格交回局方跟進。特殊幼兒中心及職業訓練局則可到教育局特別職務辦事處領取申請表格。教育局收到填妥的申請後一般於約6星期內逐步發放津貼，並會適時透過短訊和電郵，讓家長知悉申請的進度。

4類學生不屬資助範圍內

但夜校學生、自修生、持學生簽證來港就學及持有入境事務處發出擔保書(坊間一般稱為「行街紙」)的學生則不屬資助範圍。 發言人說：「考慮到部分學生理應符合上述條件，但因特殊情況而入讀其他課程，我們視以下學生為符合資格獲得這項津貼：（a）在有關學年的九月一日年滿兩歲八個月並因有特殊需要而入讀由社會福利署資助的特殊幼兒中心的兒童；（b）就讀由教育局資助的全日制啟動課程的新來港兒童；以及（c）就讀職業訓練局為中三離校生而設的全日制課程的學生。我們會於今日向有關機構及院校發信，通知他們有關詳情。」

此外，教育局於2022/23學年在官立學校推行學生津貼電子申請先導計劃，申請人可使用學生津貼電子申請平台（電子平台）為就讀於官立學校的學生遞交電子申請，申請人亦可於電子平台查看申請進度，並更新或修改資料。教育局會從先導計劃汲取經驗，研究日後把電子申請推廣至其他學校的可行性。

有關學生津貼詳情，可瀏覽教育局網頁。

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