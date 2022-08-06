陪做功課、睇電視也算親子時光？「3個指標」沒做足只屬假性陪伴

迎接暑假親子陪伴高峰期，加上近兩年受疫情影響，關心親子良性互動對孩子成長的幫助，知名台灣蛋糕品牌亞尼克長期關注親子陪伴議題，至今邁入第19年，延續企業「安心陪伴」理念，進行「2022親子陪伴大調查」，期盼找出影響父母親陪伴質、量之相關原因，及發掘孩子可能受到的潛在影響，調查並邀請兒少心理專家－臨床心理師陳品皓老師進行分析、提供專業建議，希望喚起更多父母對親子陪伴的重視，讓孩子能健康快樂的成長。



陪玩手機遊戲、看電視成親子互動最大殺手 超過七成父母親子陪伴「質｣不足

針對「陪伴質量調查」，調查結果顯示，有逾七成的父母是和孩子看電視、看影片或玩手機、電動遊戲，或是做功課、完成學校的事務，恐忽略陪伴品質的重要性。陳品皓老師指出，這種殺時間式的假性陪伴，沒有深度交流與連結，對於親子關係或孩子心理成長，都會帶來較負面的影響，如親子關係疏離、缺乏溝通品質，以及因過度使用電子產品引發注意力缺失等問題。

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七成父母親有感工作中斷陪伴讓孩子依賴感增加 父母責備詆毀易破壞孩子自信

針對「疫情間陪伴變化」，調查結果顯示，需居家辦公、遠距教學、隔離等，反而容易發生摩擦，互相干擾。更有超過六成四的父母親認為孩子的依賴感有增加；超過七成的父母親表示當居家辦公時因公務中斷親子相處，孩子的依賴感有增加。面對疫期間居家辦公模糊工作與生活界線，長時間易造成親子互動中斷，父母親若缺少正確處理方式，當心恐影響親子陪伴品質與孩子心理不安全感。

陳品皓老師表示，孩子的依賴感增加是合理的關係需求，父母親不用太過擔心，尤其年紀越小的孩子越是如此。若是責備或詆毀孩子對關係的依賴，容易破壞孩子的自信心，建議父母親可以把握孩子對此依賴關係的階段，給予好品質的陪伴，更能奠定孩子日後安全感的心理基礎，這也是孩子獨立自主與心理韌性的重要核心。

所謂好品質的陪伴，有以下三個指標：

1. 有品質的愛

指親身陪伴、而非着重物質的給予。玩十分鐘的兩人傳球，更勝過讓孩子獨自玩一小時的電腦。

2. 規則清楚一致

讓孩子清楚知道自己的行為與產生後果之間的連結，不會有任何縫隙可鑽，這也是責任養成的基礎。

3. 可預測的生活

家庭生活作息規律、結構化，減少生活中的變動，讓孩子能夠身心穩定。

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長期頻繁中斷親子相處，孩子易累積負面情緒形成心理缺憾

針對「陪伴中斷後反應」面向，調查結果發現，當父母與孩子的相處遭外在因素中斷時，逾三成父母親表示孩子的首要反應通常較負面，如哭鬧、發脾氣，或要求給予補償。陳品皓老師建議，父母親可以告知孩子原因並表達彌補的可能，孩子將從中理解事物總有變化，不會事事順心，也學習將自己的需求延宕或是找到其他滿足的方法，這些經驗對孩子的適應性會有所幫助。

而面對陪伴中斷時，調查顯示近三成父母親採消極、權威的方式，如命令式溝通、不理會或大聲威嚇，逾兩成父母親則採過度溺愛，如立刻結束手邊工作前往陪伴、哄孩子。陳品皓老師提醒，對孩子來說，大聲威嚇不僅是一種關係中的衝突與壓力，同時也否定孩子對於陪伴的需求；而過度溺愛、缺乏原則的滿足孩子，容易讓孩子傾向以自己的需求優先，無視環境中其他人的狀態或規則，反而削弱了孩子養成自我延宕的調適能力，容易造成孩子以自我為中心，在社會上適應的受挫力低，甚至透過暴力行為引發關注。

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