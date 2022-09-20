婆媳糾紛｜兩老恨抱孫女信神棍煲變性藥　新抱意外流產崩潰欲離婚

生育問題往往最能體現婆媳關係孰好孰壞，丈夫如何處理父母與妻子之間的糾紛非常重要。近日有台灣女網民分享家翁和奶奶的過火行為，兩老有多名孫子，因此希望媳婦能懷有女嬰，為家族添一名女生，更不惜用不同方法，希望將男胎轉性為女胎，事主意外流產後便心生芥蒂，一度萌生離婚念頭。



台灣女網民於討論區「Dcard」發布題為「孩子沒了，我也想離婚了」的文章，直斥公婆行為過火。事主表示丈夫在家中排行第三，大嫂和二嫂各生了兩個兒子，因此公婆認為家族是「男子宿舍」，一直渴望抱孫女。

出盡法寶望將孫子變孫女

事主懷孕後兩老不斷表示希望是胎兒是女生，得知是男生後非常失望並稱：「怎麼又是男生」，更做出不少惱人行為。她指家翁會開玩笑地說希望腹中的孫子「小雞雞飛走」，曾為護理師的奶奶更誤信偏方，向神棍買聲稱是能轉換性別的中藥，惟事主不從並偷偷倒掉。他們更會買許多女性偏愛顏色的嬰兒用品，用盡各種方法盼能將孫子變孫女。

家翁奶奶的行為令事主非常困擾。（photoAC）

新抱不幸流產

後來事主不幸流產，夫妻兩人非常崩潰，雖然事主理性上知道不是公婆的責任，但也心生芥蒂，甚至產生「都是他們對我兒子說了那些話他才會離開」的想法，她更不禁責怪自己：「我覺得都是我的錯我沒有保護好寶寶」。

奶奶：「想開一點，說不定下次就懷女兒了！」

有天奶奶與大嫂帶湯水探望事主，奶奶又不識相地開了不恰當的玩笑：「想開一點，說不定下次就懷女兒了！」事主聽後非常生氣，一直等到丈夫下班回家才宣洩情緒，雖然丈夫提出與妻子看醫生並接受心理輔導，但也未能平復她的情緒：「我沒辦法接受我小孩沒了之後婆婆是這種態度，再怎麼說也是他的孫子…我完全不想到公婆住家那邊，也不希望他們過來我們家，好想跟他們成為陌生人。」不過丈夫卻指他很難做人，更指父母最疼的媳婦就是她，事主認為我丈夫的行為與情緒勒索無異，一度萌生離婚念頭。

事主流產後奶奶仍不識相亂開玩笑。（Freepik）

網民直斥丈夫沒有緩解衝突

不少網民都表示丈夫有很大問題，沒有幫助緩解雙方的衝突：「如果婆媳有什麼問題我老公一定都會去解決」、「叫老公去和婆婆公公認真講你的受傷，認真叫你老公給我坦起來，講這什麼白目話」、「到底有沒有意識到結婚是要扛起一個家庭？」；也有人認為丈夫失去了孩子也會傷心，勸事主好好溝通：「你是孕育孩子生命的人，並不代表你老公不會傷心，那也是他的孩子，夫妻好好溝通」、「你老公心也很痛，建議一起外出散心幾天。」

夫妻共同努力處理問題

後來事主也接納網民意見並有所反省：「這陣子我只要情緒低落，都是老公默默在承受我的負面情緒」、「我知道孩子沒了老公不會比我好受，他甚至提出希望我辭職休息一陣子 」。事主也願意在丈夫的陪同下接受心理輔導，丈夫也有保護妻子、與父母溝通的意識：「他說接下來公婆的事情他處理就好，我只要過好我想要的生活就好。」

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